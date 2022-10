29 de octubre de 2022 - El Radar, programa completo

Este sábado, 29 de octubre, en El Radar, Alba Morelo, mamá de Luisa Agudelo, la arquera de la Selección Colombia femenina Sub 17 habló sobre el presente de su hija y el paso de la tricolor a la final del Mundial Sub 17

“No vi el último penal, no pude, fui al cuarto, me arrodillé y me puse a orar, cuando escuché fue la bulla me fui corriendo y vi la repetición”, indicó.

También, Juan David Cruz, entrenador de arqueros de la Selección femenina del Valle del Cauca, comentó sobre el logro histórico de la Selección Colombia femenina Sub 17.

"A ella no le da presión, no le dan nervios, ella vivió el penal desde su forma de ser, desde su jocosidad y su alegría", añadió.

Asimismo, La escritora Xuan Lan habló sobre su libro ‘Yoga para mi bienestar’.

“La alimentación es parte de una vida saludable, cuerpo y mente están unidos y no los podemos separar”, comentó.

