Cuál es el panorama de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro: programa del 10 de enero de 2026

El Radar del sábado 10 de enero de 2026 puso el foco en la crisis venezolana y sus efectos regionales, con un análisis profundo sobre democracia, derechos humanos, economía y los impactos directos para Colombia. El programa reunió voces expertas para entender un escenario marcado por tensiones políticas, intereses geopolíticos y un futuro aún incierto.



Gonzalo Himiob: El defensor de derechos humanos reveló que hay 806 presos políticos registrados y cuestionó la opacidad en las recientes liberaciones. Advirtió sobre la estrategia de “puerta giratoria” del régimen y señaló que sin desmantelar el aparato represivo no habrá garantías democráticas reales.

Ronald Rodríguez: El analista aseguró que la captura de Maduro responde más a intereses sobre recursos naturales que a una transición democrática. Alertó sobre los riesgos para Colombia, como el reacomodo del ELN en la frontera y la falta de capacidad institucional para enfrentar nuevos flujos migratorios.

Ricardo Hausman: El economista explicó que la recuperación petrolera es inviable sin democracia y estado de derecho que atraigan inversión. Detalló el colapso de la industria bajo el chavismo y rechazó que Venezuela sea vista solo como una "estación de gasolina", destacando su potencial humano y productivo.

Un capítulo clave para entender el tablero venezolano y sus repercusiones en Colombia y la región.

Escuche el programa completo aquí: