En El Radar de este sábado, 28 de noviembre de 2026, Ricardo Ospina abordó la coyuntura económica y social del país, iniciando con el balance de las afectaciones tras el incendio en el centro comercial Gran San en Bogotá y la evaluación de las medidas de apoyo planteadas para los comerciantes damnificados.

A continuación se resume lo expuesto en cada entrevista e informe del programa:



Wilson Benavides (exsoldado y víctima secuestrada por las FARC) : Testimonio sobre sus tres años de cautiverio tras la toma de Miraflores y su exigencia de una reparación económica e integral real para los militares acreditados ante la JEP

: Testimonio sobre sus tres años de cautiverio tras la toma de Miraflores y su exigencia de una reparación económica e integral real para los militares acreditados ante la JEP Germán Cristancho (jefe de investigaciones económicas de Davivienda): Explicación sobre las causas externas (atracción de capitales hacia EE. UU.) y factores internos (trámite de la ley de ajuste fiscal y desaceleración de remesas) que impulsaron el alza del dólar en Colombia

Explicación sobre las causas externas (atracción de capitales hacia EE. UU.) y factores internos (trámite de la ley de ajuste fiscal y desaceleración de remesas) que impulsaron el alza del dólar en Colombia Javier Sinay (periodista y autor argentino): Presentación de los hallazgos de su libro El secreto de los sobrevivientes a 10 años de la tragedia del Chapecoense, incluyendo entrevistas exclusivas al creador de Lamia y a una funcionaria aeronáutica boliviana