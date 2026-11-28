Actualizado: 28 de nov, 2026
En El Radar de este sábado, 28 de noviembre de 2026, Ricardo Ospina abordó la coyuntura económica y social del país, iniciando con el balance de las afectaciones tras el incendio en el centro comercial Gran San en Bogotá y la evaluación de las medidas de apoyo planteadas para los comerciantes damnificados.
A continuación se resume lo expuesto en cada entrevista e informe del programa:
- Wilson Benavides (exsoldado y víctima secuestrada por las FARC): Testimonio sobre sus tres años de cautiverio tras la toma de Miraflores y su exigencia de una reparación económica e integral real para los militares acreditados ante la JEP
- Germán Cristancho (jefe de investigaciones económicas de Davivienda): Explicación sobre las causas externas (atracción de capitales hacia EE. UU.) y factores internos (trámite de la ley de ajuste fiscal y desaceleración de remesas) que impulsaron el alza del dólar en Colombia
- Javier Sinay (periodista y autor argentino): Presentación de los hallazgos de su libro El secreto de los sobrevivientes a 10 años de la tragedia del Chapecoense, incluyendo entrevistas exclusivas al creador de Lamia y a una funcionaria aeronáutica boliviana
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