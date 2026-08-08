General (r) Guillermo León plantea fortalecer inteligencia para enfrentar a grupos armados

El presidente de Acore, general en retiro Guillermo León, analizó en entrevista con El Radar de Blu Radio los principales desafíos que, según su diagnóstico, enfrenta el Gobierno de Abelardo De La Espriella en materia de seguridad, entre ellos el control territorial, el uso de drones por parte de grupos armados, el debilitamiento de la inteligencia y el estado de la flota helicoportada.

León sostuvo que durante los últimos años se han profundizado fenómenos como la pérdida de control territorial, la gobernanza criminal y la sustitución de la autoridad estatal en algunas regiones.

“Se ha presentado y generalizado en todo el territorio tres fenómenos plenamente identificados y que demuestran cómo la política de paz total de este Gobierno contribuyó también a que fenómenos que venían desde tiempo atrás se hayan exacerbado”, señaló el general en retiro.

Drones y nuevas amenazas para la seguridad

Uno de los retos que mencionó el presidente de Acore es el uso de drones por parte de estructuras armadas ilegales. Según explicó, se trata de una tecnología de fácil acceso y bajo costo que puede ser utilizada para realizar ataques.

León consideró que la respuesta no debe limitarse a adquirir equipos para neutralizar estos dispositivos, sino que debe incluir inteligencia para identificar las redes que permiten su utilización.

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“Detrás de la capacidad hay una estructura, hay una doctrina, hay una organización, hay un personal, hay un entrenamiento y hay unas redes que son las que hay que identificar con inteligencia”, precisó.

Control territorial e inteligencia

Sobre la recuperación del control territorial, el general planteó una estrategia integral que combine operaciones de la Fuerza Pública con la llegada de servicios y alternativas económicas del Estado a las comunidades.

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También insistió en la necesidad de fortalecer la inteligencia, especialmente la de carácter predictivo y el análisis de los fenómenos criminales en cada territorio.

“Hay que recobrarlo rápidamente, impulsar el recobrar esas potencialidades, sobre todo en inteligencia predictiva y en análisis en los territorios”, mencionó León.

Preocupación por la capacidad de movilidad

El estado de las aeronaves también fue uno de los puntos centrales de la entrevista con El Radar de Blu. León aseguró que el porcentaje de aeronaves disponibles para operaciones es inferior al que muestran las cifras generales de funcionamiento de la flota.

“Estamos en un veintisiete, un veintiocho por ciento para apoyar las operaciones. Por eso es que no hay movilidad, por eso es que se nos dificulta llegar a tiempo”, advirtió.

El presidente de Acore propuso revisar las asignaciones presupuestales, buscar ayuda internacional y recurrir a mecanismos de financiación específicos para recuperar las capacidades operativas de la Fuerza Pública.

Escuche la entrevista completa acá: