Juan Daniel Oviedo habla de candidatura a la vicepresidencia: El Radar, programa del 2 de mayo

En El Radar del sábado 2 de mayo de 2026, la conversación gira entre política y deporte, dos asuntos que hoy concentran buena parte de la atención nacional.



Juan Daniel Oviedo: Exdirector del DANE y fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, quien expone sus reparos frente al rumbo del actual gobierno y plantea su lectura sobre los desafíos económicos, sociales e institucionales que marcarán la campaña electoral.

quien expone sus reparos frente al rumbo del actual gobierno y plantea su lectura sobre los desafíos económicos, sociales e institucionales que marcarán la campaña electoral. Alexis García: Exfutbolista, director técnico y analista deportivo que revisa el presente de la Selección Colombia, las expectativas rumbo al próximo Mundial y los aspectos que el equipo debe ajustar para llegar con mayor solidez a la cita internacional.

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