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Juan Daniel Oviedo habla de candidatura a la vicepresidencia: El Radar, programa del 2 de mayo

Los hechos que son noticia en Colombia y el mundo en El Radar del 25 de abril de 2026.

El Radar
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de may, 2026

En El Radar del sábado 2 de mayo de 2026, la conversación gira entre política y deporte, dos asuntos que hoy concentran buena parte de la atención nacional.

  • Juan Daniel Oviedo: Exdirector del DANE y fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, quien expone sus reparos frente al rumbo del actual gobierno y plantea su lectura sobre los desafíos económicos, sociales e institucionales que marcarán la campaña electoral.
  • Alexis García: Exfutbolista, director técnico y analista deportivo que revisa el presente de la Selección Colombia, las expectativas rumbo al próximo Mundial y los aspectos que el equipo debe ajustar para llegar con mayor solidez a la cita internacional.

Escuche el programa completo aquí:

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