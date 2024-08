¿Busca trabajo en call center? Aplique a estas vacantes donde pagan más que el mínimo

El sector de call centers es crucial para la economía colombiana, destacándose como uno de los mayores generadores de empleo en el país. Según ProColombia, en 2023, el sector de tercerización de servicios, que incluye call centers y BPO (Business Process Outsourcing), empleó a más de 700.000 personas, con un crecimiento anual del 10 por ciento.

Este sector ofrece empleo a una amplia gama de perfiles, desde agentes de servicio al cliente hasta profesionales en ventas y soporte técnico, y se ha convertido en un motor de inclusión laboral, ofreciendo oportunidades a jóvenes, mujeres y personas en buscar su primer empleo.

En 2023, el sector BPO en Colombia generó ingresos superiores a los USD 3.500 millones, posicionando al país como uno de los líderes en la región para la externalización de servicios, lo que refuerza su papel fundamental en la creación de empleo y el crecimiento económico.

A continuación, algunas de las ofertas más destacadas dentro de la vitrina de Empleos El Heraldo.

Gran convocatoria laboral Bogotá - proceso inmediato-Silec Comunicaciones S.A.S.

Multinacional consultores barriano, una empresa española con más de 12 años de experiencia en el campo de la gestoría energética se encuentra en la búsqueda de agentes call center con o sin experiencia.

Requisitos



Nivel de estudios: Bachillerato (grados 6°, 7° u 8°) hasta profesional

Salario: $ 1.650.000

Aplique aquí

Asesores call center sin experiencia de lunes a viernes-Silec Comunicaciones S.A.S.

Requisitos

Nivel de estudios: Bachillerato (grados 6°, 7° u 8°) hasta profesional



Asesor-Call Center S.A.

Ofertas

Horario de trabajo: Lunes a viernes de 5 a.m. a 3 p.m.- No sábados no domingos turnos fijos, no rotativos, descansas los fines de semana.

Requisitos

Nivel de estudios: No tengo estudios hasta otros

Salario: $ 1.500.000 a $ 2.500.000

Aplique aquí

Call center-Quesos La Florida

Requisitos

Nivel de estudios: Básica primaria hasta bachillerato (grados 9°, 10° y 11°)