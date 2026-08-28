Claro abre vacantes para perfiles con experiencia en administración, economía y más

Claro Colombia abrió nuevas oportunidades laborales para profesionales de Administración, Economía, Ingenierías, Derecho, Contaduría y otras áreas. Estas son las vacantes, requisitos y perfiles que busca la compañía.

Las oportunidades laborales están relacionadas con áreas estratégicas de la compañía, especialmente aquellas vinculadas con analítica de datos, sistemas de información, regulación, servicios financieros digitales y desarrollo de negocios.



Vacante de Analista de Inteligencia Comercial en Claro

Entre las oportunidades disponibles se encuentra el cargo de Analista de Inteligencia Comercial, dirigido a profesionales de carreras administrativas, ingenierías, finanzas, Economía, Mercadeo, Contaduría o áreas relacionadas.

Para esta posición se solicita más de dos años de experiencia en recopilación, análisis, interpretación y presentación de información comercial. La experiencia en áreas como Planeación Financiera, Finanzas, Inteligencia Comercial o Procesos es especialmente valorada.

El candidato también deberá tener conocimientos en herramientas para el análisis y control de información, entre ellas:



Power BI.

Python.

R o RStudio.

Excel.

Claro busca Jefe de Sistemas de Información

Otra de las oportunidades está dirigida a profesionales en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones o carreras afines.



Para este cargo se requieren más de cinco años de experiencia liderando proyectos de Datos, Analítica o Ingeniería de Datos, además de conocimientos en plataformas como Azure, AWS o GCP.

También se solicita experiencia en ETL/ELT, SQL, Python y Power BI, así como conocimientos relacionados con arquitecturas cloud y procesos de migración y modernización de plataformas de datos.

Publicidad

Entre las certificaciones deseables aparecen PMP, Scrum Master, Azure Data Engineer y AWS Data Analytics.



Vacante para abogado con experiencia en telecomunicaciones

Claro también busca un abogado o abogada con especialización en Regulación de Telecomunicaciones.

El perfil requiere experiencia en gestión regulatoria del sector, análisis jurídico, atención de requerimientos de autoridades y relacionamiento institucional.



Claro Pay tiene vacantes para perfiles gerenciales

Dentro de las oportunidades también aparecen cargos relacionados con Claro Pay, la plataforma de servicios financieros digitales de la compañía.

Para el cargo de Gerente Claro Pay, se buscan profesionales de Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería Industrial, Economía, Ingeniería de Sistemas, Finanzas o carreras afines. Se considera ideal contar con especialización en Mercadeo o Finanzas.

Publicidad

El puesto exige más de seis años de experiencia liderando equipos y gestionando billeteras digitales con más de cinco millones de usuarios.

Además, el candidato deberá contar con experiencia en rentabilización de productos digitales, gestión financiera y técnica de billeteras digitales, seguimiento de indicadores, negociaciones bancarias y manejo de proveedores tecnológicos.

También se valoran conocimientos en ecosistemas como BaaS, Core Banking, KYC, antifraude, ciberseguridad y pasarelas de pago, además de experiencia desarrollando alianzas con comercios y empresas fintech.



Jefe de Monetización y Desarrollo del Ecosistema Claro Pay

Otra de las vacantes está enfocada en el cargo de Jefe de Monetización y Desarrollo del Ecosistema Claro Pay.

Para esta posición se requieren profesionales de Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería Industrial, Economía, Ingeniería de Sistemas, Finanzas o áreas relacionadas, preferiblemente con especialización en Finanzas, Analítica de Datos, Innovación o Transformación Digital.

El cargo exige más de cuatro años de experiencia liderando equipos y estrategias de crecimiento y monetización de billeteras digitales.

Entre sus principales responsabilidades estará identificar y desarrollar oportunidades de negocio, optimizar modelos de ingresos y fortalecer alianzas estratégicas para contribuir al crecimiento del ecosistema Claro Pay.



¿Cómo postularse a las vacantes de Claro Colombia?

Las personas interesadas pueden revisar cada convocatoria y verificar los requisitos específicos antes de enviar su hoja de vida a través de las ofertas publicadas en Magneto:



Analista de Inteligencia Comercial: convocatoria de empleo de Claro Colombia en Magneto.

Jefe de Sistemas de Información: convocatoria de empleo de Claro Colombia en Magneto.

Abogado(a): convocatoria de empleo de Claro Colombia en Magneto.

Gerente Claro Pay: convocatoria de empleo de Claro Colombia en Magneto.

Jefe de Monetización y Desarrollo del Ecosistema Claro Pay: convocatoria de empleo de Claro Colombia en Magneto.

Las vacantes hacen parte de una estrategia de incorporación de talento para áreas relacionadas con tecnología, analítica, inteligencia artificial, automatización, conectividad y servicios financieros digitales.