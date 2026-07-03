Escasez de talento en Colombia: nuevo modelo de formación dual busca cerrar la brecha laboral

La dificultad para encontrar trabajadores con las habilidades que demanda el mercado laboral se ha convertido en uno de los principales desafíos para las empresas colombianas. De acuerdo con el Reporte de Escasez de Talento 2026 de ManpowerGroup, el 61 % de los empleadores del país asegura que no logra cubrir las vacantes que necesita.

En medio de este panorama, cuatro regiones del país pretenden fortalecer un modelo de formación que busca reducir la brecha entre la educación y las necesidades de la industria. Valle del Cauca, Antioquia, la región Caribe y Bogotá-Región implementarán una nueva fase del modelo de formación dual, que combina el aprendizaje en instituciones educativas con la práctica dentro de las empresas.

La iniciativa hace parte del programa Colombia + Competitiva, financiado por la Cooperación Económica y Desarrollo de Suiza (SECO) de la Embajada de Suiza. En esta tercera fase, el programa apuesta por procesos técnicos de mayor duración para fortalecer la empleabilidad y consolidar resultados sostenibles en la formación de talento.

Nuevo modelo de formación busca cerrar brecha laboral

Según la información entregada por el programa, “el objetivo de esta nueva etapa es fortalecer los ecosistemas regionales de formación, mejorar, generar o retener más de 100 puestos de trabajo y acercar la formación técnica a las necesidades reales de los sectores productivos”.

A diferencia de otros modelos de capacitación, la formación dual integra desde el inicio la teoría con la práctica en las empresas. Además del desarrollo de competencias técnicas, los participantes reciben acompañamiento académico, mentoría dentro de las compañías y formación en habilidades socioemocionales.

Los proyectos se implementarán de acuerdo con las necesidades de cada territorio. En el Valle del Cauca, Propacífico liderará un proceso para formar a 65 personas y proyectar 36 nuevos empleos en áreas relacionadas con automatización, sistemas de control, software y hardware, con la participación de varias empresas.

Trabajadores deberán recibir capacitación IA ChatGPT

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En Antioquia, la alianza entre Comfama y CESDE espera vincular a 65 aprendices y generar 26 plazas laborales junto a empresas como Sura y Bancolombia. Uno de los programas priorizados será el de asistente administrativo con énfasis en inteligencia artificial.

En la región Caribe, la Universidad del Norte y la Fundación Promigas impulsarán la formación de 40 personas para el sector de hotelería y turismo, con una proyección de 29 empleos y la participación de empresas.

Por su parte, en Bogotá, la Cámara de la Diversidad desarrollará un programa enfocado en el sector financiero y de servicios junto a empresas del sector, con la meta de capacitar a 60 personas y generar 24 oportunidades laborales.

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El programa también contempla criterios de inclusión. De acuerdo con sus organizadores, al menos el 50 % de los participantes serán mujeres y el 5 % pertenecerá a la comunidad LGBTIQ+, quienes contarán con seguimiento académico, acompañamiento socio-ocupacional y mentoría durante todo el proceso de formación.

La expansión del modelo busca que la formación dual sea vista como una estrategia de largo plazo para responder a la escasez de talento que enfrenta el país y fortalecer la competitividad de sectores donde hoy existe una alta demanda de personal calificado.