Soacha ofrece 3.400 vacantes de empleo en áreas operativas, técnicas y más: así puede postularse

Encontrar trabajo puede convertirse en un proceso largo cuando las personas deben buscar puerta por puerta las oportunidades disponibles. Para facilitar ese contacto, en Soacha se llevará a cabo una jornada que reunirá en un mismo lugar miles de ofertas laborales y a más de 30 empresas con procesos de selección abiertos.

La convocatoria está dirigida a personas que buscan oportunidades en Soacha, Bogotá y municipios cercanos, con opciones para diferentes niveles de formación y experiencia. También habrá vacantes para personas con discapacidad.

¿Cuándo y dónde será la jornada de empleo en Soacha?

El Festival de Empleo – Trabajando por el Territorio se desarrollará este viernes 21 de agosto, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., en la Plazoleta Principal de Soacha.



Durante la jornada estarán disponibles 3.423 vacantes, principalmente para cargos operativos, aunque también se ofrecerán puestos para perfiles administrativos, técnicos y profesionales.

La actividad es organizada por la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Soacha y Colsubsidio, con la participación de más de 30 empresas.

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¿Qué empleos se pueden encontrar?

La oferta laboral incluye oportunidades en diferentes sectores y actividades. Entre las áreas con vacantes se encuentran:



Administración y archivo.

Digitación.

Servicios generales.

Construcción.

Conducción.

Cocina y mensajería.

Servicio al cliente y centros de llamadas.

Cobranza y ventas.

Seguridad.

Producción.

Bodega, logística y almacenamiento.

Floricultura.

Salud, farmacia y enfermería.

Mantenimiento y mecánica.

Electromecánica y servicios técnicos.

También habrá oportunidades dirigidas específicamente a personas con discapacidad, con el objetivo de ampliar el acceso a los procesos de selección.

¿Qué deben llevar las personas interesadas?

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Quienes quieran participar deben asistir con su hoja de vida actualizada y disponibilidad para adelantar los procesos de selección con las empresas participantes.

En el lugar también se hará el registro y caracterización de los asistentes, además de la orientación para que los candidatos puedan conocer las ofertas que se ajusten a su perfil.

Las personas interesadas pueden hacer previamente su inscripción a través del formulario habilitado para el evento. Sin embargo, también es importante asistir con la documentación necesaria para aprovechar las oportunidades disponibles durante la jornada.

El Festival de Empleo busca acercar directamente a los buscadores de empleo con compañías que actualmente tienen procesos de contratación activos, concentrando en una sola jornada ofertas para distintos perfiles y niveles de experiencia.