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Más de 15.000 vacantes disponibles en feria de empleo para población migrante en Bogotá

El acceso será gratuito y participarán más de 20 empresas de distintos sectores económicos.

Más de 15.000 vacantes disponibles en feria de empleo para población migrante en Bogotá
Más de 15.000 vacantes disponibles en feria de empleo para población migrante en Bogotá
Foto: Redes sociales, referencia
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 2 de jun, 2026

Este miércoles, 3 de junio, se llevará a cabo en Bogotá la Gran Feria de Empleo para población migrante, refugiada, retornada y comunidades de acogida. La actividad se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde en el Centro Integral de Atención al Migrante (CIAM) de Kennedy, ubicado en la carrera 80 #43-43 Sur.

En esta feria participarán más de 20 empresas que ofrecen más de 15.000 vacantes en distintos sectores económicos. El acceso será gratuito y busca facilitar la vinculación laboral formal de personas que enfrentan barreras para ingresar al mercado de trabajo.

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Para agilizar la atención y los procesos de selección, los interesados pueden realizar una inscripción previa a través de la plataforma habilitada por los organizadores. El registro es gratuito y permitirá optimizar los tiempos durante la jornada a través del siguiente enlace: https://data.tent.org/granferia/

Durante la feria, los asistentes podrán conocer las oportunidades disponibles, postularse a diferentes cargos e incluso adelantar procesos de entrevista con las compañías participantes. La iniciativa busca promover la autonomía económica y fortalecer la integración productiva de estas poblaciones en la capital.

Empleo, referencia.jpg
Empleo, referencia
Foto: Pexels

Según cifras de la Secretaría Distrital de Integración Social, en Bogotá residen más de 590.700 migrantes venezolanos. Por ello, los organizadores destacan la importancia de generar espacios que faciliten el acceso al empleo formal y contribuyan a la inclusión social y económica de esta población.

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