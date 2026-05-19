Medellín tendrá feria de empleo con más de 30.000 vacantes para varios perfiles

Medellín vuelve a convertirse en punto de encuentro entre empresas y buscadores de trabajo con la feria laboral Empleo Med, que se realizará este miércoles 20 de mayo en la plazoleta de La Alpujarra. La jornada reunirá a decenas de compañías que ofrecerán más de 3.000 vacantes en distintos sectores de la economía local.

¿Cuándo habrá feria de empleo en Medellín?

Desde temprano, a partir de las 7:30 de la mañana y hasta las 4:00 de la tarde, los asistentes podrán recorrer los stands de cerca de 40 empresas, además de entidades como la Oficina Pública de Empleo de Medellín, el SENA y las cajas de compensación Comfama y Comfenalco Antioquia.

Las ofertas laborales cubren perfiles operativos, administrativos, comerciales y también oportunidades para talento bilingüe y personas que buscan su primer empleo, en medio de un mercado laboral que sigue moviéndose en la ciudad.



Más allá de las vacantes, el evento también abre espacio para algo clave: la preparación. Habrá orientación para mejorar hojas de vida, enfrentar entrevistas y entender mejor los procesos de selección, especialmente para quienes están en búsqueda activa de trabajo.

La secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano Rojo, destacó la invitación a que los ciudadanos lleguen con su hoja de vida lista para postularse directamente a las vacantes disponibles durante la jornada: "Diversos sectores presentarán más de 3.000 vacantes para perfiles técnicos, tecnológicos, profesionales y bilingües. Invitamos a los interesados a acercarse", dijo.

Cifras de empleo en Medellín

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En cuanto a empleo en la capital antioqueña, de acuerdo con las cifras compartidas por la Alcaldía sobre el impacto de este tipo de espacios, entre 2024 y abril de 2026, casi 50.000 personas se registraron en rutas de empleabilidad en la ciudad, y más de 20.000 lograron conectarse con oportunidades laborales a través de procesos de intermediación.