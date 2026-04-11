Análisis sobre decoración y salud emocional: En Blu Jeans, 11 de abril de 2026

El programa del sábado, 11 de abril de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre team María Clara—JuanK y team Pilar—Mauricio, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País, se habló sobre Colombiano en la competencia Atacama Spirits en Chile.
- En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre si ¿la gente realmente cambia?.
- En el Tema Central, Liliana Michel Morin, interiorista mexicana, se refirió sobre ¿Los diseños modernos, la decoración minimalista de las casas están afectando nuestro sistema nervioso?
- 'La maquina de la verdad', se habló sobre los marcapasos.
Escuche el programa completo aquí: