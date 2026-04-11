Análisis sobre decoración y salud emocional: En Blu Jeans, 11 de abril de 2026

El programa del sábado, 11 de abril de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre team María Clara—JuanK y team Pilar—Mauricio, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló sobre Colombiano en la competencia Atacama Spirits en Chile.

se habló sobre Colombiano en la competencia Atacama Spirits en Chile. En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre si ¿la gente realmente cambia?.

se reflexionó sobre si ¿la gente realmente cambia?. En el Tema Central, Liliana Michel Morin, interiorista mexicana, se refirió sobre ¿Los diseños modernos, la decoración minimalista de las casas están afectando nuestro sistema nervioso?

Liliana Michel Morin, interiorista mexicana, se refirió sobre ¿Los diseños modernos, la decoración minimalista de las casas están afectando nuestro sistema nervioso? 'La maquina de la verdad', se habló sobre los marcapasos.

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