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¿Ego o trastorno narcisista? : En Blu Jeans, 27 de junio de 2026

En Blu Jeans del sábado, 27 de junio de 2026. Encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

En Blu Jeans
En Blu Jeans
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de jun, 2026

El programa del sábado, 20 de junio de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Juanca Solarte y Andrés López, y contó con las siguientes secciones:

  • En Orgullo País, se habló sobre Carrasquilla, la marca de bolsos de lujo que llevó el tradicional carriel paisa a otro nivel.
  • En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre ¿en qué ha cumplido? ¿cuántos años tiene? ¿qué ha logrado?
  • En el Tema Central, David Bonilla, psicólogo magíster en neuropsicología y educación. Director del Instituto Colombiano de la Compasión, se refirió sobre ¿Cómo diferenciar el ego de un trastorno narcisista?
  • En 'La maquina de la verdad', se habló sobre Superman.

Escuche el programa completo aquí:

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