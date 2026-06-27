¿Ego o trastorno narcisista? : En Blu Jeans, 27 de junio de 2026

Actualizado: 27 de jun, 2026
El programa del sábado, 20 de junio de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Juanca Solarte y Andrés López, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País, se habló sobre Carrasquilla, la marca de bolsos de lujo que llevó el tradicional carriel paisa a otro nivel.
- En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre ¿en qué ha cumplido? ¿cuántos años tiene? ¿qué ha logrado?
- En el Tema Central, David Bonilla, psicólogo magíster en neuropsicología y educación. Director del Instituto Colombiano de la Compasión, se refirió sobre ¿Cómo diferenciar el ego de un trastorno narcisista?
- En 'La maquina de la verdad', se habló sobre Superman.
Escuche el programa completo aquí: