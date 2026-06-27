¿Ego o trastorno narcisista? : En Blu Jeans, 27 de junio de 2026

El programa del sábado, 20 de junio de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Juanca Solarte y Andrés López, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló sobre Carrasquilla, la marca de bolsos de lujo que llevó el tradicional carriel paisa a otro nivel.

se habló sobre Carrasquilla, la marca de bolsos de lujo que llevó el tradicional carriel paisa a otro nivel. En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre ¿en qué ha cumplido? ¿cuántos años tiene? ¿qué ha logrado?

se reflexionó sobre ¿en qué ha cumplido? ¿cuántos años tiene? ¿qué ha logrado? En el Tema Central, David Bonilla, psicólogo magíster en neuropsicología y educación. Director del Instituto Colombiano de la Compasión, se refirió sobre ¿Cómo diferenciar el ego de un trastorno narcisista?

David Bonilla, psicólogo magíster en neuropsicología y educación. Director del Instituto Colombiano de la Compasión, se refirió sobre ¿Cómo diferenciar el ego de un trastorno narcisista? En 'La maquina de la verdad', se habló sobre Superman.

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