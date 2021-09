”La felicidad no se negocia con nadie”: conozca cuándo es necesario ser egoísta, según un experto

Este domingo, Juan Diego Gómez, youtuber, conferencista y escritor, pasó por los micrófonos de En BLU Jeans para hablar sobre la otra cara del egoísmo, pues según explicó, no siempre se debe ver por el lado negativo.

El conferencista comentó que el egoísmo es la actitud de quien manifiesta un excesivo amor por sí mismo y que se preocupa por su propio interés y beneficio, pero sin entender al resto de personas.

"Ponerse en los zapatos de los demás es importante, pero se debe enseñar nuevas cosas para que cambien de zapatos".

Por otro lado, se refirió a la importancia de también ser egoístas por beneficio propio, es decir, realizar acciones por interés personal, para provecho propio y sin mirar las necesidades de lo demás.

"Pienso que nuestra felicidad no se negocia con nadie. Si yo estoy bien y me beneficia a mí, pero a mi entorno no, debo ser egoísta", expresó.

Por ejemplo, cuando los padres no están de acuerdo con las decisiones de vida de sus hijos, no los apoyan en lo que quieran estudiar y terminan escogiendo su camino.

“Los hijos deben ser egoístas con sus padres. Hay que decirles que ellos no son un ejemplo para seguir. Todo esto es por nuestro propio bien”, añadió.

