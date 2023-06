La importancia de tener un plan B al empezar una empresa : En Blu Jeans, programa completo, junio10

El sábado, 10 de junio, En Blu Jeans tuvo como invitado para el tema central a Cris Urzua, emprendedor serial y educador digital, quien hablo del “plan B” y si solo debe existir uno a la hora de crear una empresa.

La Batalla Musical enfrentó a Maleja Estupiñan versus Mauricio Quintero, la contienda empezó con Oye Mi Amor' de Maná, frente a 'Segundo Plato' de Voz Veis, para darle paso a 'Si No Le Contesto' de Plan B, contra 'Llorarás' de Oscar D' León, para finalizar con 'Dos Mujeres' de Alfredo Gutiérrez, contra 'Love Of My Life' de Queen.

En la sección de emprendimiento Orgullo País, se destacaron los Tamales y Lechonas de los Abuelos, un emprendimiento familiar que vende lechona y hace entregas de cojines en Bogotá.

Las mejores recomendaciones de series y lo más reciente de mundo del cine con Luis Carlos rueda en 35 Milímetros.

La Máquina De La Verdad, aclaró los mitos y realidades sobre cómo escoger un buen taller mecánico.

En Leyendas de En Blu Jeans, se contaron algunos datos curiosos de Mark Elliot Zuckerberg, creador y fundador de Facebook.

Escuche el programa completo aquí: