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La "otroversión" y la independencia personal: En Blu Jeans, 13 de septiembre de 2026

En Blu Jeans del domingo, 13 de septiembre de 2026, encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

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Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de sept, 2026

La "otroversión", un concepto psicológico que plantea una alternativa frente a las categorías habituales de extroversión e introversión.

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A diferencia de quien necesita la validación colectiva, el otrovertido valora la libertad en la soledad, la autonomía y la creación de vínculos individuales.

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Amor sano y los riesgos de la fusión emocional

Entre las señales de alerta de pérdida de identidad mencionadas en el escrito se destacan: cambiar constantemente de opinión para evitar conflictos, sacrificar pasatiempos o amistades, epedir permiso emocional para actuar o hacer depender el estado de ánimo propio del de la pareja.

El análisis concluyó que un vínculo maduro y sano exige mantener límites claros, conservar espacios individuales y entender que el amor consiste en compartir entre dos personas enteras.

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