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¿Usted qué tipo de apego padece, evitativo o ansioso? En Blu Jeans, 9 de agosto de 2026

En Blu Jeans del domingo, 9 de agosto de 2026, encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

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Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de ago, 2026

En el Tema central se trató sobre ¿qué tipo de apego padece, evitativo o ansioso?

Por otro lado, en La máquina de la verdad se comentaron mitos y realidades sobre el freelancismo.

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