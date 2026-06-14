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Entre música, animales y espiritualidad: 14 de junio de 2026 - Encuentros Blu, programa completo

Escuche las mejores recomendaciones para vivir bien en Encuentros Blu, de este domingo, 13 de junio de 2026.

encuentros blu
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de jun, 2026

Descubra las recomendaciones más destacadas para disfrutar de una vida plena y equilibrada con Encuentros Blu, este domingo, 13 de junio de 2026.

  • Andrea del Pilar Díaz – Cantante, compositora y vocal coach
    Habló sobre su trayectoria artística en Europa, su vida en Alemania y Suiza, el lanzamiento de su proyecto musical Astrea Welt y su canción "Aunque", que ha tenido una destacada acogida. También contó cómo una compleja cirugía de oído transformó su carrera y su visión de la música.
  • Yerly del Pilar Mozo – Activista y defensora de los animales
    Abordó la situación del bienestar animal en Colombia, la relación entre la violencia contra los animales y la violencia social, y la necesidad de fortalecer las leyes de protección animal. Además, destacó la importancia de la empatía y el papel de los animales en la salud emocional de las personas.
  • Olga Lucía Gaviria – Escritora
    Conversó sobre su pasión por Egipto, la mitología egipcia y la novela que está escribiendo sobre la diosa felina Bastet. También presentó su más reciente libro, "La rebelión del caos", y reflexionó sobre espiritualidad, civilizaciones antiguas, inteligencia artificial y los cambios que enfrenta la humanidad.

Escuche el programa completo acá:

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