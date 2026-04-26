Libros, turismo, cocina y más: 26 de abril de 2026 - Encuentros Blu, programa completo

Descubra las recomendaciones más destacadas para disfrutar de una vida plena y equilibrada con Encuentros Blu, este domingo, 26 de abril de 2026.

Patricia Marulanda, abogada y escritora

Presentó ‘Maldiciones ajenas II: El despertar del alma’, una obra que explora el peso de las heridas familiares y el karma a través de las generaciones.

Juanita Mesa de experiencias turísticas

Comparte detalles sobre su empresa de turismo y explica cómo acompaña a los visitantes para descubrir Colombia y sus destinos más destacados.

Diego Ardila, chef profesional colombiano

A través de su experiencia, se dedica a la creación de menús, asesorías culinarias, desarrollo de recetas y la realización de máster class para el sector gastronómico.



Mauricio Lince, gerente de una empresa de soluciones de IA

Explicó cómo las empresas están incorporando la automatización mediante inteligencia artificial, así como el estado de adopción de esta tecnología en la región y la llegada de nuevos mercados asociados.

Escuche el programa completo acá: