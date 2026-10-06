A poco del line up, estos son los rumores del Festival Estéreo Picnic 2027

Páramo Presenta confirmó que este jueves, 8 de octubre, se conocerá oficialmente el cartel del Festival Estéreo Picnic 2027 (FEP) y muchos están ansiosos por conocer qué artistas estarán en la capital el 19, 20 y 21 de marzo en el Parque Simón Bolívar.

Ante esto, comienzan a surgir rumores de artistas que estarán y muchos con base a lo que se habla en países como Brasil, Chile y Argentina con el Lollapalooza, festival alineado a este en Bogotá y suelen compartir nombre en cada edición.

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¿Qué artistas estarán en el Estéreo Picnic 2027? Esto es lo que se sabe

No hay información oficial de qué artistas estarán presentes en la edición 2027 y, en su mayoría, los rumores vienen del extranjero por lo que se habla desde el Lollapalooza y, según medios, “casi confirmados”.

Nombres como Charli XCX, Olivia Dean, David Guetta, Sombr, The Neighbourhood, Fontaines D.C, ADELA y Beck serían casi confirmados para la próxima edición como los headliners del evento, mientras que detrás aparecen Tame Impala, Malcolm Todd, Santos Bravos, Bastille, entre otros, como los únicos supuestos artistas que podrían estar en el cartel final.



Por ahora, todo se mantiene en rumores y hasta el 8 de octubre se conocerá de manera oficial la lista de artistas.

Concierto de David Guetta // Foto: AFP

Precios del Festival Estéreo Picnic 2027

GENERAL COMBO 3 DÍAS



Etapa 1: Precio $830.000 + Servicio $169.000 = Precio Full $999.000

Precio $830.000 + Servicio $169.000 = Precio Full $999.000 Etapa 2: Precio $947.000 + Servicio $192.000 = Precio Full $1.139.000

GENERAL + COMBO 3 DÍAS



Etapa 1: Precio $1.105.000 + Servicio $224.000 = Precio Full $1.329.000

VIP COMBO 3 DÍAS



Etapa 1: Precio $2.411.000 + Servicio $488.000 = Precio Full $2.899.000

Precio $2.411.000 + Servicio $488.000 = Precio Full $2.899.000 Etapa 2: Precio $2.494.000 + Servicio $505.000 = Precio Full $2.999.000

·ZONA DE MENORES COMBO 3 DÍAS



Etapa 1: Precio $814.000 + Servicio $165.000 = Precio Full $979.000

Festival Estéreo Picnic 2026 // Foto: AFP

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¿Dónde comprar y cuándo las boletas del FEP?

La preventa comenzó para clientes de los Bancos Aval, Bogotá, Occidente, Popular, Villas y la billetera digital dale!, desde el martes 29 de septiembre a las 12:00 m. La venta general arrancó el jueves 1 de octubre a las 12:00 m.