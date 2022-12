A quien le caiga que se lo chante: Greeicy responde a amigos cercanos que la critican

La cantante colombiana Greeicy Rendón respondió, por medio de historias en su cuenta de Instagram, a quienes hablan mal de ella e inventan rumores. Sin embargo, lo que llamó la atención es que no se refirió a sus críticos en redes sociales, sino a las personas cercanas que la critican y luego “la abrazan”.

“Al que le caiga el guante que se lo chante. De las cosas que más me gustan de estar en este medio es que soy muy alejada, voy haciendo mi camino, no me gusta meterme con nadie, me gusta hacer mis cosas tranquila, pero es que lo ven a uno tranquilo y comienzan a decir bobadas”, dijo.

“La gente siempre buscará qué decir de vos, sobre todo si te ven bien (…). Pilas compañeros cercanos, recuerden que lo que uno dice de los demás habla más de uno, es así de simple. ”, añadió.

Greeicy le responde a los que hablan mal de ella...parte 1 pic.twitter.com/5AbxCXlxmo — Qué tal esto (@CorreDile) February 23, 2020

Greeicy le responde a los que hablan mal de ella...Parte 2 pic.twitter.com/Kiqi2Ijk1n — Qué tal esto (@CorreDile) February 23, 2020

