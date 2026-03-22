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Actor que participó en reconocidas series de televisión murió a los 54 años: esto se sabe

El actor tuvo problemas relacionados con el abuso de sustancias y la salud mental, y fue arrestado en varias ocasiones por delitos como vandalismo y agresión.

Actor que participó en reconocidas series de televisión murió a los 54 años: esto se sabe
Actor que participó en reconocidas series de televisión murió a los 54 años: esto se sabe
Foto: AFP
Por: EFE
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Actualizado: 22 de mar, 2026

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