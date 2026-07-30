Acusan a Karol G de plagio a portada de Britney Spears: ¿copia u homenaje?

En su cuenta de Instagram, Karol G sorprendió a sus seguidores con el anuncio de 'No me arrepiento de sentir tanto', su próximo álbum y que estaría llegando el próximo 7 de agosto. Miles de fans celebraron el anuncio de nueva música de la paisa, pero la portada de este proyectó abrió un fuerte debate en redes sociales.

Karol G en una estética sobria, con tonos azules y una pose que varios fanáticos compararon con fotografías asociadas a la era In the Zone de Britney Spears, lanzada en 2003, algo que para muchos es un "plagio" de parte de la artista; sin embargo, para los que son fans de la 'Bichota' sabrán que en múltiples ocasiones ella misma ha manifestado ser muy fan de la ícono del pop mundial.

No se trata de una "copia", sino de un homenaje por parte de Giraldo a una de sus mayores inspiraciones en el mundo de la música desde que era una niña. Esto algunos fans también lo notaron y, en la publicación, dejaron cientos de comentarios por el parecido con Spears, trayendo de regreso el estilo gráfico de los 2000s en donde el pop dominaba gran parte de la industria mainstream.

"It’s giving Britney spears in the zone gurl ! YOU ATE"; "Puedo decir ya cuáles son mis favoritas, o me aguanto"; "y esta portada tan britneyyyy????"; "Ella siendo un ícono hasta en sus portadas, como lo era Britney", fueron algunos comentarios.



En su tour 'Tropicoqueta', la Bichota manifestó que lleva meses trabajando en este proyecto con la esperanza de que sus fans conecten en esta nueva etapa musical que trae, por lo que, ahora, deberán aprenderse el nuevo repertorio antes de que el show llegue a las ciudades, como lo hará en Colombia este diciembre cuando se presente tres noches consecutivas en El Campín de Bogotá.