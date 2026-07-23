Karol G recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2027

Una vez más, la música colombiana es tendencia a nivel mundial y gracias a Karol G, que comienza este 24 de julio su gira mundial 'Tropicoqueta Tour', pero que, en 2027, entrará aún más a los libros de historia cuando reciba de manera oficial una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La artista quedará enmarcada en una de las calles más exclusivas de Los Ángeles, EE.UU., cuando su nombre este en este camino al lado de estrellas mundiales, pues ahí aparecen nombres como Shakira, o leyenda como Michael Jackson, Frank Sinatra, Elvis Presley, entre otros, demostrando que es un reconocimiento que reciben muy pocos.

"Karol G, David Guetta, The Ramones, Grandmaster Flash y el fallecido Waylon Jennings están entre las estrellas de la música que recibirán estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood en el próximo año. Ellos, junto con otros 27 nombres del mundo de la música, el cine, la televisión, el teatro y el entretenimiento deportivo, fueron anunciados en una conferencia de prensa que se transmitió en vivo desde Funko Hollywood en Hollywood el jueves (23 de julio)", explicaron en Billboard sobre la noticia.

Sin duda esto demuestra la importancia de Carolina Giraldo (como es su nombre de pila) en la industria a nivel mundial y para Colombia como una de las mayores representantes en toda la historia, además de ser un referente latino para todas las mujeres.



Karol G en los Latin Grammy // Foto: AFP

Estos son los famosos que recibirán su estrella al lado de la 'Bichota'

Grabación



Karol G

David Guetta

Waylon Jennings

Ramones

Grandmaster Flash

Marc Shaiman

Sia

Smashing Pumpkins

Linkin Park

Lil Wayne

Cine



Cheech & Chong

Idris Elba

Sam Elliott

Elle Fanning & Dakota Fanning

Kate Hudson

Delroy Lindo

Sam Rockwell

Ted Sarandos

Televisión



David Alan Grier

Lisa Kudrow

Bill Lawrence

Pedro Pascal

Adam Scott

Jeff Probst

Keke Palmer

Raven-Symoné

Teatro En Vivo / Espectáculos En Vivo



Jo Koy

Nicole Scherzinger

Roberto Bolle

Radio



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Entretenimiento Deportivo

