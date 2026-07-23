Karol G recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2027

Una vez más, la música colombiana es tendencia a nivel mundial y gracias a Karol G, que comienza este 24 de julio su gira mundial 'Tropicoqueta Tour', pero que, en 2027, entrará aún más a los libros de historia cuando reciba de manera oficial una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
La artista quedará enmarcada en una de las calles más exclusivas de Los Ángeles, EE.UU., cuando su nombre este en este camino al lado de estrellas mundiales, pues ahí aparecen nombres como Shakira, o leyenda como Michael Jackson, Frank Sinatra, Elvis Presley, entre otros, demostrando que es un reconocimiento que reciben muy pocos.
"Karol G, David Guetta, The Ramones, Grandmaster Flash y el fallecido Waylon Jennings están entre las estrellas de la música que recibirán estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood en el próximo año. Ellos, junto con otros 27 nombres del mundo de la música, el cine, la televisión, el teatro y el entretenimiento deportivo, fueron anunciados en una conferencia de prensa que se transmitió en vivo desde Funko Hollywood en Hollywood el jueves (23 de julio)", explicaron en Billboard sobre la noticia.
Sin duda esto demuestra la importancia de Carolina Giraldo (como es su nombre de pila) en la industria a nivel mundial y para Colombia como una de las mayores representantes en toda la historia, además de ser un referente latino para todas las mujeres.
Estos son los famosos que recibirán su estrella al lado de la 'Bichota'
Grabación
- Karol G
- David Guetta
- Waylon Jennings
- Ramones
- Grandmaster Flash
- Marc Shaiman
- Sia
- Smashing Pumpkins
- Linkin Park
- Lil Wayne
Cine
- Cheech & Chong
- Idris Elba
- Sam Elliott
- Elle Fanning & Dakota Fanning
- Kate Hudson
- Delroy Lindo
- Sam Rockwell
- Ted Sarandos
Televisión
- David Alan Grier
- Lisa Kudrow
- Bill Lawrence
- Pedro Pascal
- Adam Scott
- Jeff Probst
- Keke Palmer
- Raven-Symoné
Teatro En Vivo / Espectáculos En Vivo
- Jo Koy
- Nicole Scherzinger
- Roberto Bolle
Radio
- Charlamagne tha God
Entretenimiento Deportivo
- Jimmy Johnson