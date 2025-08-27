Publicidad

Entretenimiento  / Adiós a eticket: ¿qué pasará con las boletas de conciertos que haya comprado?

Adiós a eticket: ¿qué pasará con las boletas de conciertos que haya comprado?

La reconocida tiquetera dijo adiós a Colombia y dejó preocupación de cara a los eventos que estaban bajo este portal. ¿Habrá problemas con los conciertos?

Hombre estresado y eticket de fondo.jpg
¿Qué pasará con usuarios de Eticket? //
Fotos: Eticket/Image FX
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: agosto 27, 2025 06:12 p. m.

A través de redes sociales, el reconocido portal de música y entretenimiento MusicTrends Colombia confirmó que, este miércoles, 27 de agosto, la reconocida tiquetera Eticket cerró sus operaciones y emigró con la llegada de Ticketmaster al país como la encargada de los diversos eventos que se vengan en el país.

Noticia que, por supuesto, tomó por sorpresa a algunos fanáticos de la industria del entretenimiento, pues este portal por años fue el encargado de la distribución de boletería de grandes eventos en el país; por ejemplo, entre los más destacados que estuvieron fueron: Festival Estéreo Picnic, Festival Cordillera, Shakira, Feid, entre otros.

¿Qué pasará con las boletas adquiridas en Eticket?

Primero, se aclaró que los eventos que se encontraban en la parrilla de esta tiquetera pasarán a la página de Ticketmaster, la cual será la encargada de distribuirlos a partir de este 27 de agosto.

Por otro lado, quienes hayan adquirido boletas a través de esta página no tendrán problema, pues estas serán válidas para todos los eventos programados y solo tendrán que presentarla como cualquier otra.

“Todos los eventos que estaban vendiéndose a través de esa tiquetera se han movido a Ticketmaster. Si usted aún tiene entradas de eticket para eventos por lo que resta del año, NO se preocupe, Ticketmaster se encargará de emitirle sus nuevas entradas”, explicaron en el portal mencionado.

Eticket deja de operar en Colombia.jpg
Eticket deja de operar en Colombia //
Foto: Eticket

¿Qué es Ticketmaster?

Esta tiquetera, de origen americano, arribó a territorio colombiano en este 2025 y como su nombre lo indica se encarga de la distribución de boletería de diversos eventos en el país. Ahora, su operación se encargará de todos los que ante estaban en potestad de Eticket.

Por ende, conciertos como Dua Lipa, Festival Cordillera, FEP, Imagine Dragons, Shakira, Kendrick Lamar, Linkin Park, Nanpa Básico, entre otros, estarán disponibles en esta portal dedicado a este tipo de contenido no solo en Colombia, sino en diferentes países en toda la región.

