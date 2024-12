Adriana Lucía y Martina La Peligrosa: "La música nos define como hermanas"

Una vez más, Adriana Lucia y Martina La Peligrosa, estas dos famosas hermanas colombianas, volvieron a unirse en torno a la música. A mediados de noviembre de 2024, las dos se unieron para lanzar una canción con todo el sabor del Caribe colombiano demostrando, además, esa unión familiar entre las dos.

“Esta canción nos define como hermanas porque contiene mucho de lo que ella y yo tenemos en común, que es ese amor por la tierra, eso que nos inspira, que queremos mostrarle al mundo de todas las maneras posibles que somos de una tierra, que somos del Carito, de Córdoba, y hay muchos elementos en la producción musical que nos representan, el tambor alegre, el sonido, el ritmo de la chalupa, pero mezclado con la champeta, que fue como me conocieron a mí haciendo champeta, y todos estos sonidos que nos influenciaron, que llegaron por el Caribe y que definitivamente está en nuestra sangre y nos identifica a ambas, pues Adriana tiene muy claro su sonido, yo tengo el mío, a veces nos distanciamos, pero esta canción es el punto de encuentro de esos dos mundos, de esos dos sonidos”, manifestó Martina La Peligrosa en diálogo con Blu Radio.

Dijeron que trabajar juntas siempre será un placer y un sueño, recordando, además, esas épocas en donde era Martina la que acompañaba a Adriana a los escenarios y ver cómo se hacia dueña de la tarima a la que iba. Lucía siempre se ha sentido orgullosa de la familia que la vida y Dios le dio, por lo que siempre estar a su lado será el mayor tesoro de su vida.

Adriana Lucía y Martina La Peligrosa // Foto: Paola España Comunicaciones.

“Yo sé que la relación de los hermanos no siempre es tan chévere, para muchas personas no es la realidad, y sé que también hay amigos que parecen hermanos, hay amigas que se vuelven como esa familia que nosotros escogemos, entonces cuando yo hablo de hermandad, a veces no solamente hablo de la sangre y de la relación filial genética, también pienso que tiene que ver con ese afecto que se siente entre personas que se aman y se conocen, entonces qué quiero, que la gente sonría, que la gente se dedique a esa canción, yo no sé por qué, pero me imagino esta canción como grupal, yo imagino como un combo gente cantándola, diciéndole yo contigo me siento en primavera, con tu amor todo vuelve a florecer, eso es lo que yo quiero que la gente sienta cuando cante la canción”, dijo Adriana Lucía.

Prometieron que, sin duda, será el primero de muchos más proyectos junta que irán llegando con el paso del tiempo. Hablaron de la posibilidad de tener un disco juntas y, de, incluso, crear un mensaje para demostrar que la unión familiar es capaz de lograrlo todo.

“Si mi música sabe a jugo de corozo, 10 de 10. Definitivamente es importante para mí y sé que para mi hermana que se sienta nuestra esencia personal en la música que hacemos, por supuesto siempre intentamos de hacer las cosas desde lo más profundo del corazón y lo más honestamente posible, entonces qué bonito que lo sientan así, porque de ahí viene, de lo más profundo de nuestro ser. (…) Pues es que yo siempre estoy explorando, yo siempre estoy explorando, imagínate yo he recorrido el vallenato, el porro, la cumbia, he cantado champeta, he cantado pop, más baladas, un ritmo pues digamos que como quiero que te quedes, que es para mí como un vallenato más pop, algo así, entonces creo que yo nunca he tenido miedo de arriesgar con mi música mientras yo conozca lo que hago”, añadieron.