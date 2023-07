Alpha vuelve a brillar en el Desafío The Box: el chaleco fue para Escudero, “el más débil”

En un nuevo capítulo del Desafío The Box , los hombres acudieron al box arcoíris para enfrentarse en la prueba de sentencia y bienestar. Los morados fueron con el objetivo de ganar y evitar un chaleco más, mientras que los azules querían continuar con su buena racha en el nuevo ciclo de la competencia.

La prueba fue de aire y consintió en que cada equipo debía atravesar la prueba y armar una torre con unas fichas. El primer equipo que completara los tres relevos asignados se consagraba campeón en el box arcoíris.

Aunque Alpha logró tomar la delantera, un error de cálculo por parte de Kaboom puso en peligro la victoria. El competidor estaba a punto de lograr finalizar el relevo, pero cayó y el recorrido se marcó con una x. El hecho retrasó a los integrantes del conjunto morado y le dio una ventaja a Beta que no supo aprovechar.

Llegó el turno de Escudero y retrasó al equipo, lo que le dio la oportunidad a Rapelo de pasarlo y ganar la prueba. Este reto es el primero que ganan los morados en el nuevo ciclo de la competencia.

El chaleco de sentencia

Al haber ganado la prueba, Alpha aseguró un chaleco de sentencia y para los integrantes del equipo no fue difícil decidir a quién colocarlo. Sin embargo, optaron por imponérselo a un “competidor débil” para asegurar el cupo de Kaboom.

“Este chaleco va para Escudero. Si quieres estar en la semifinal es la oportunidad que demuestres de qué estás hecho y des todo tu potencial”, fueron las palabras de Rapelo al integrante de la casa Beta.

El hecho no sorprendió a Beta, pues ya esperaban que fuera para Escudero. Aunque diferentes conversaciones causaron incomodidad en los azules. “No me gusta que digan que no lo merecemos, si estamos acá es por algo. En este equipo es todo por conveniencia”, dijo el sentenciado de Beta.