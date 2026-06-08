Álvaro Díaz regresa a Bogotá: precios, localidades y dónde comprar para este concierto

En medio del éxito de su reciente álbum, Omakase, el puertorriqueño confirmó lo que muchos esperaban: su tour por Latinoamérica y que comenzará este 2026. Álvaro Díaz regresará a Bogotá en el Movistar Arena el 3 de septiembre tras el 'sould out' que tuvo en 2025 en el mes de marzo, cuando inicialmente fue anunciado en el Royal Center y la demanda obligó el cambio de 'venue'.

La noticia se confirma también después de revolucionar las calles de Bogotá con una convocatoria que reunió a más de 3.500 seguidores en la Zona T y tras consolidarse como una de las voces más influyentes de la nueva generación de la música latina, además de la fuerza que ha tomado su música en el país de la mano de Feid, amigo cercano de él y colega.

Álvaro Díaz y Movistar Arena // Fotos: AFP y Movistar Arena.

Precios y localides de Álvaro Díaz en Bogotá

Tribuna Fan Sur*: $480.000 + $85.700 de servicio — Aforo: 140 personas. Platea**:** $280.000 + $50.000 de servicio — Aforo: 2.900 personas. Piso 2 (202 - 205 & 215 - 218) – Preferencial*: $280.000 + $50.000 de servicio — Aforo: 346 personas. Piso 2 (202 - 205 & 215 - 218)*: $260.000 + $46.400 de servicio — Aforo: 1.302 personas. Piso 2 (206 - 214)*: $240.000 + $42.900 de servicio — Aforo: 1.499 personas. Piso 3 (307 - 313)*: $220.000 + $39.300 de servicio — Aforo: 1.030 personas. Piso 3 (303 - 306 & 314 - 317)*: $200.000 + $35.700 de servicio — Aforo: 2.106 personas. Piso 3 (302 & 318)*: $184.000 + $32.900 de servicio — Aforo: 350 personas.

¿Dónde comprar boletas para el concierto de Álvaro Díaz?

Las boletas para el concierto de Álvaro Díaz en Bogotá estarán disponibles a través de TuBoleta. El artista puertorriqueño regresará al Movistar Arena el próximo 3 de septiembre de 2026 como parte de su gira OMAKASE TOUR, que acompaña el lanzamiento de su más reciente álbum de estudio.

La preventa Movistar se realizará del 9 al 11 de junio, seguida de la preventa para fans del artista entre el 11 y el 12 de junio, mientras que la venta al público general comenzará el 12 de junio a las 10:00 de la mañana.

