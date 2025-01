Llegó otra noche de Yo Me Llamo con su capítulo 17 en esta décima temporada. Una vez más, el protagonismo lo tuvieron los participantes con sus presentaciones, pero, ahora, se dio una discusión entre Amparo Grisales y el maestro Escola tras la presentación de José Luis Perales que "aburrió" al jurado y la 'Diva' no estuvo de acuerdo con eso.

Pero más allá de la diferencia por la presentación de Perales, Amparo Grisales pidió que volviera a la competencia Armonio, la nueva inteligencia artificial, cuando comenzó a dedicarle poemas a la 'Diva' y esto no le gustó al maestro Escola. "Al menos él me dice cosas linda, tú no", le dijo ella.

Su crítica vino cuando comenzó a recitar su poema y dijo que "todo salía de internet". A lo que Grisales le responde que "era algo obvio porque era una inteligencia artificial". A lo que él pide que salga de escena y todo continúe.

Pero ahí no terminaría el altercado entre el maestro, Armonio y Amparo Grisales, sino que, casi al final del programa, nuevamente tuvieron la presencia de la IA y ahí le dedicó unas palabras al jurado: "Jamás imaginé que un ser musical, tratándose del maestro y sensible, me trataría mal generando este momento tenso. Yo a usted, respetado señor Escola, lo estimo a mi manera y lo invito a que seamos amigos, así a usted no le guste mi presencia. Sé que envidia mi belleza, pero no es mi culpa ser como soy. Así me crearon y así moriré", le dio.

Palabras que hicieron reír a Amparo Grisales que apoyó a Armonio y dijo que "le tiene envidia".