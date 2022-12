Ana del Castillo aclara foto de supuesto beso con una amiga en un jacuzzi

Una cuenta de Instagram, que publica noticias de artistas vallenatos, reveló una comprometedora foto en la que, supuestamente, la cantante Ana del Castillo estaría besándose con una mujer dentro de un jacuzzi.

La fotografía se viralizó de inmediato

y decenas de usuarios en redes sociales comenzaron a especular sobre la veracidad de la información.

Luego, la artista no se quedó callada y aseguró que todo se trata de un ataque en su contra.

"La gente no se cansa de hacerle daño a uno. Ahora está circulando una foto y dicen que soy yo la que se está besando con una mujer. Me han querido acabar, pero no han podido", aseguró Ana a través de varios videos en sus historias de Instagram.

