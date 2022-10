Andrea Valdiri habló por primera vez sobre hermana que la amenazó con un cuchillo

Andrea Valdiri, en medio de un live en su cuenta de Instagram, habló por primera vez sobre la actual relación con su hermana Shujam. Esto, luego de la discusión que protagonizaron ambas en plena vía pública y en la que bailarina resultó herida con arma blanca.

Andrea afirmó que,

pese al inconveniente que tuvieron, la sigue queriendo y apoyando.

"Mi hermana, no he hablado con ella, pero quiero decirle por aquí que la amo con todo mi cariño. Aquí tienes mi apoyo así no te agrade y depronto no gustes de mi, quiero decirte que te amo", dijo Andrea delante de al menos 91.000 personas que se encontraban conectada con ella.

