Aparecen más pruebas que demostrarían que Juan Gabriel está vivo

Luego de que el exmanager del artista, Joaquín Muñoz, asegurara en una entrevista que Juan Gabriel no estaba muerto y que en pocos días reaparecería, las dudas crecieron frente a la polémica declaración.



“Cómo es posible que a las nueve de la mañana anuncien que se muere y a las cinco de la tarde el hombre salga dizque en una caja engañando al público rumbo a la playa; y una hora más tarde sale otra caja donde supuestamente va él rumbo al aeropuerto; ni con Michael Jackson los procesos legales fueron tan rápidos,”, dijo Muñoz hace unas semanas.



“Su novio, la señora que le cocinaba, el piloto y el representante fueron los únicos que estuvieron en el momento del supuesto deceso”, añadió.



Por otro lado, el periodista mexicano Jorge Carbajal aseguró en una entrevista que luego de que anunciaran el supuesto fallecimiento del artista, él tuvo contacto con Juan Gabriel, incluso, pudo verlo en una ocasión personalmente.

“Cuando yo lo veo me quedo impactado, él me dijo “Gracias mijo, nos hablamos más tarde” (…) muchos dicen que puede ser un doble, y puede que sea así, pero sería un imitador perfecto”, comentó.



“El me comento que sí planea volver a aparecer públicamente, solo que no volvería a cantar”, añadió.



Además, la presentadora Martha Figueroa de Televisa también afirmó que recibió una canción del mexicano enviada a través de su exmanager. Un tema que fue compartido en vivo durante el programa ‘Con Permiso’.

‘Pepe Zavala’, expianista de Juan Gabriel, afirmó que el artista se despedía constantemente y sus dudas crecieron en días anteriores cuando le dijo que se iba a ir “muy lejos” y que las personas lo “iban a extrañar”, unas palabras que dieron para pensar que la muerte ha sido planeada.

Varios de ellos argumentaron que el proceso post mortem tuvo muchas anomalías. Aparentemente, el artista falleció en el baño, pero no le practicaron la autopsia siendo esta una obligación en la ley de los Estados Unidos.

