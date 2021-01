Arsenio Lupin: próximos cinco capítulos de la serie ya están grabados y quizás haya otra temporada

Marcela Said, cineasta chilena que dirigió dos capítulos de Lupin, la serie que es todo un éxito en Netflix, habló de la producción. Adelantó que los cinco capítulos siguientes de la primera temporada ya fueron grabados y que posiblemente haya una segunda.

"Cuando leí el guion me gustó mucho, es algo que nunca había hecho, me gustan los desafíos, así que acepté de inmediato", dijo Said.

"Los cinco próximos capítulos ya están filmados. Eso ya se viene, pero no sé cuándo. Y tal vez venga otra segunda temporada", agregó.

Según la chilena, a pesar de las altas expectativas, nadie pudo imaginar el gran éxito que tiene la serie en la actualidad.

"Está muy bien escrita. Es una historia de venganza, pero todo en época moderna, cualquiera se puede sentir identificado con él", afirmó.

Publicidad

Escuche a Marcela Said en entrevista con Mañanas BLU: