Así desmintió Paulina Vega su rivalidad con Ariadna Gutiérrez

En una entrevista concedida a la revista Vea, la ex Miss Universo habló de los supuestos rumores que se han generado sobre su rivalidad con la exreina Ariadna Gutiérrez.

Según la Miss Universo, es normal que la gente siempre compare las reinas, o las ponga como rivales, pero lo cierto es que ellas “se identifican, porque han vivido muchas cosas juntas”, recalcó.

Frente a la pregunta de si eran amigas, Paulina respondió que: “Sí. Hablábamos mucho en la época del reinado porque yo la coroné como Señorita Colombia y cuando fui a Miss Universo ella estaba concursando. Me hacía preguntas, me pedía consejos y yo le trataba de contar todo lo posible. No la veo como una contrincante, yo no veo a nadie como contrincante”.

Actualmente, Paulina presenta el programa A Otro Nivel de Caracol TV, mientras Ariadna se encuentra como jurado de Protagonistas.