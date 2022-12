Así reaccionó Ana del Castillo cuando le lanzaron ‘guaro’ en una presentación

Ana del Castillo sigue dando de que hablar en redes sociales, esta vez, la cantante de música vallenata se mostró enfurecida cuando, en medio de una presentación, le lanzaron ‘guaro’.

La artista, al percatarse de lo sucedido,

dejó de cantar y le pidió respeto al hombre que habría cometido la falta.

"No a la falta de respeto, si no te gusta me dices, yo creo que a todos les gusta", dijo Ana del Castillo al hombre que le lanzó la bebida delante del público que disfrutaba de su presentación en una discoteca del país.

Asimismo, la cantante aseguró que había dicho que no tomaría ‘guaro’ ya que se encontraba consumiendo whisky y que no podía revolver.

