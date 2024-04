Presidente de Patriotas pide repetir el partido contra Pasto por ausencia del VAR

César Guzmán, presidente de Patriotas Boyacá, expuso en diálogo con Blog Deportivo los motivos por los cuales, según él, el partido entre su equipo y Pasto en Tunja, correspondiente a la jornada 19 de la Liga Betplay, debería repetirse.

"Se jugó un partido sin la presencia del VAR, así como como está ordenado para todos los partidos de la Liga. Y me pareció absolutamente grave, delicado, que se autorizara jugar un partido sin el VAR, justamente a un equipo que está en este momento peleando mano a mano el tema de la permanencia en la categoría", indicó Guzmán.

Acto seguido, preguntado sobre si ante ese panorama el club de Tunja no pensó, por ejemplo, en no presentarse al partido, el presidente del equipo lancero señaló que no, en parte, porque se sintieron "engañados" por la Dimayor.

"Tuve la posibilidad antes de iniciar el partido de llamar al señor presidente Fernando Jaramillo y dije presidente, cómo se va a jugar un partido sin VAR. No es posible, no hay VAR, y el presidente me manifestó no, es una pequeña falla técnica, ya la están corrigiendo. No se preocupe, que ya la van a arreglar", reveló el dirigente.

Publicidad

En ese sentido, sostuvo Guzmán, el club presentaría este mismo martes "dentro de los términos legales, una petición a la Comisión Disciplinaria para que se declare nulo e inválido del partido por la fecha diecinueve entre Patriotas y Deportivo Pasto", que resultó con victoria 3-0 para el equipo de Nariño, "porque es insostenible que se pueda tener el partido como válido cuando se (han) violado una cantidad de reglamentos".

"Fue la negligencia del proveedor, la impericia de los técnicos que no pudieron tener adecuada el enlace de comunicaciones entre la cabina VAR y los y señores árbitros en en el campo de juego y desde antes de iniciado el partido se tenía conocimiento de que no había la posibilidad de tener VAR", argumentó.

Publicidad

Cabe recordar que, actualmente, Patriotas es uno de los equipos que se encuentran involucrados en la disputa por no perder la categoría para el próximo año, pues culminada la fase regular del primer semestre, es el primer candidato a descender, con un promedio de 0.78 ante el 1.03 de Jaguares y el 1.07 de Envigado.