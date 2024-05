Gobierno no convocaría sesiones extra para aprobar las reformas

Queda menos de un mes para que concluyan las sesiones ordinarias del Congreso de la República y en ese tiempo el Gobierno nacional le apuesta a sacar adelante sus reformas, tanto la pensional, como la laboral y la de salud, que se hundió en la comisión séptima del Senado, pero el Gobierno tiene un nuevo texto con casi 50 artículos, tras llegar a un acuerdo con algunas EPS para que se convirtieran en gestoras de salud voluntariamente.

Blu Radio conoció que no está en los planes del Gobierno convocar sesiones extra, pues la idea es dejar viva la laboral sacándola de la comisión y con miras a que continúe su camino después del 20 de julio, intentar conciliar el nuevo texto de la salud para tramitarla con mensaje de urgencia y lo que no se acuerde presentarlo como proposición (si este acuerdo no se logra, el Gobierno reconoce que es una pérdida de tiempo radicarla) y finalmente aprobar la pensional. La idea es discutirla hasta el miércoles en la comisión séptima de la Cámara y aprobarla antes del viernes 24 de mayo para que pase a plenaria. Este martes 21 de mayo se aprobó un bloque de 37 artículos.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro, insiste en pasar por el legislativo las reformas con las que plantea un cambio en el sistema laboral, de salud y pensional, sin embargo, el presidente en un discurso entregado desde Cali, aseguró que en caso de que sus iniciativas no pasaran el examen en el Congreso, el Gobierno podría buscar su aplicación vía decreto.

“Las reformas sociales que se estancan como proyectos de ley en el Congreso de la República, en contravía de lo que gritó el pueblo de Colombia el pasado 1 de mayo, las tenemos que realizar en lo que podamos al máximo en la práctica misma. Porque la Constitución, de todas maneras, ordena el cumplimiento de los derechos, garantiza a nivel constitucional que Colombia sea un Estado Social de derecho (...) los decretos del Gobierno deben buscarlo”, aseguró el mandatario colombiano.