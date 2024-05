Gobierno afina estrategia para que Congreso apruebe reforma a la salud 2.0

Fuentes cercanas al Palacio revelaron a Blu Radio que el Gobierno nacional está en proceso de conciliar el nuevo texto de la reforma a la salud antes de presentarla, por ese motivo no ha sido radicado formalmente el proyecto. Este medio conoció que los puntos sobre los que no se logre a un acuerdo con los legisladores van a presentarlos como proposiciones.

Según esa información, el acuerdo se cerraría la próxima semana porque esta semana ya no alcanzan. Esa fue la versión de cercanos al Gobierno; sin embargo, el senador Miguel Pinto, en conversación con Blu Radio, aseguró que, aunque hay acercamientos por parte del Gobierno y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, no los han citado formalmente a una reunión para lograr acuerdos. Lo que piden los legisladores que votaron el archivo del anterior texto es que no solo se tenga en cuenta a las EPS con las que el Gobierno llegó a un acuerdo, sino que se sienten sobre la mesa otros actores como los pacientes y las IPS.

En esta discusión habrá líneas innegociables para avanzar, entre ellas el aval fiscal que debe entregar el ministerio de Hacienda y otros puntos como el manejo estatal del sistema de salud. “Está probado que no funcionó en el pasado y que no funciona hoy, ahí tenemos lo que está pasando con los maestros”, dijo el senador Pinto.

Según el senador, ponerse de acuerdo les tomará al menos dos semanas. Luego sí sería radicada la reforma con mensaje de urgencia para que las comisiones la discutan de manera conjunta y pase a plenarias. Todo esto en medio en medio de un complejo panorama en el Congreso en el que hay pocos apoyos a las iniciativas del Gobierno nacional.

