El exvicepresidente Germán Vargas criticó al Gobierno por reforma a la salud y la Paz Total

Desde Barranquilla, el expresidente y líder del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras instó a los congresistas de su partido para que una vez más luchen y se opongan con “patas y manos”, a que en este mes y medio sea tramitado a las “volandas”, lo que el Gobierno Nacional no ha logrado aprobar, como la reforma a la salud.

En su discurso aseguró que el texto del nuevo proyecto de reforma a la salud no solo desestimula a los prestadores privados de alta calidad, sino que es confuso e inentendible.

“Ese proyecto que va a ser radicado en la próxima semana es inentendible, es confuso, no piensa en las personas. Revive los fracasos del pasado, me refiero al instituto de los seguros sociales, un modelo similar que no resuelve los problemas que tenemos y sí crea muchos más. Distinguidos senadores y representantes, una vez más como lo hemos hecho alrededor de una año y medio, vamos a luchar y a ponernos a que en este mes y medio tramiten a las volandas lo que no fueron capaces de lograr aprobar”, dijo Vargas.

Indicó que se resiste a creer que con un mensaje de urgencia el Gobierno busque sacar en estos 15 días un proyecto bastante peor que el que hundió el Senado de la República. Pidió además a los congresistas que en lo que resta del semestre no se apruebe la Reforma Pensional la cual, aunque reconoce tiene algunas cosas buenas, necesita ser revisada.

“Me resisto a creer que con ese mensaje de urgencias puedan sacar un proyecto bastante peor que el que hundió el Senado de la República y de una vez también les recomiendo el proyecto de pensiones, ojalá no lo aprueben en lo que resta del semestre”, agregó.

Críticas de Vargas Lleras a la paz total

El líder del partido afirmó que se siente abrumado con todo lo que ha visto a lo largo de este Gobierno, y se expresó con un tono irónico sobre la Paz Total.



“Esta semana que termina hubiera podido ser peor. Soplan vientos muy favorables para lo que llaman la paz total no. Así lo voy a decir el domingo: Los elenos anuncian que van a volver a secuestrar, mordisco que está refugiado en Venezuela se hace responsable de la masacre de seis soldados que fueron decapitados en el Cauca, la otra disidencia dice que se para de la mesa, la Paz Total volando en mil pedazos”, dijo.

Germán Vargas también calificó como horroroso lo que ocurrió con la caída de las utilidades de Ecopetrol y el decrecimiento de la vivienda, asegurando que todas estas cosas se podrían recuperarse a partir del año 2026 con nueva elección, sin embargo, insistió que lo único que no se podrá recuperar es la destrucción del sistema de salud ya que ninguna empresa privada estaría dispuesta a volver a invertir.