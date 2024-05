Gobierno radicará nueva reforma a la salud antes del 20 de junio y pide aprobar la pensional

Luego de que la reforma a la salud se hundiera en la comisión séptima de la Cámara del Senado, el Gobierno nacional, que no renuncia a su propuesta de un nuevo sistema de salud, anunció un acuerdo con algunas EPS para que se convirtieran en gestoras, que es en últimas uno de los principales puntos de la promesa de Gobierno. Con un texto menos extenso, la administración de Petro anunció que insistiría con otro proyecto en el legislativo, y el presidente confirmó desde Manizales que la reforma sería presentada con mensaje de urgencia.

“Nos toca presentar de nuevo el proyecto con mensaje de urgencia, buscando que antes de que terminen estas sesiones se aprueben en comisiones y pasar a plenarias. Pero nos tocó comenzar de nuevo y la verdad, el señor Iván Name quiere hundir las reformas del gobierno”, dijo el mandatario.

El modelo de salud del Gobierno está siendo aplicado aun sin ser aprobado en el Congreso, en primer lugar, con el modelo preventivo de salud expresado en los 5.000 equipos médicos que recorren el país. En segundo lugar, con la implementación del giro directo de la Adres a los hospitales que el presidente pidió auditar para evitar corrupción y demoras.

El presidente también le pidió al legislativo aprobar la reforma a la salud, y es que tras conocerse el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el ambiente en el legislativo está enrarecido y el proyecto no avanza. “Si la reforma pensional se hunde porque el senador Name llevó hasta el límite en el tiempo en el senado, como un año sin meter el proyecto, aún puede salvarse si la cámara se pone pilas. Si aprueban el protector, podemos elevar el número de viejos y viejas con un mayor bono pensional. Yo quiero que los primeros beneficiarios sean las cafeteras. El congreso nos debe esa reforma, no podemos tener un congreso que le sirva a la muerte, sino a la vida”, dijo el presidente.