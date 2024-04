“No creo que las EPS estén satisfechas”: exdirectora de Gestarsalud sobre nueva reforma a la salud

El Gobierno retiró la apelación con la que pretendía revivir la reforma a la Salud de la exministra Carolina Corcho. Ahora se le apostará a un nuevo texto, con cerca de 47 artículos y acordado con las EPS, que iría con mensaje de urgencia, buscando que tenga tres debates y no cuatro, para intentar sacarlo adelante antes del final de esta legislatura el 20 de julio.

El Ministerio de Salud ha llevado a cabo mesas de trabajo con la participación de Acemi, por el régimen contributivo, con Nueva EPS, Salud Total, EPS Sura y Compensar; y Gestarsalud, representado por Mutualser y Coosalud, por el régimen subsidiado, donde acordaron, entre otros, la transformación de las EPS en Gestoras de Salud y Vida.

Precisamente, esto llevó a que hace unos días renunciara a su puesto como directora de Gestarsalud Carmen Eugenia Dávila, quien explicó que esa decisión se debió “a sus convicciones personales y a la larga duración del proceso de reforma de la salud”.



Mi renuncia tiene que ver con unas convicciones personales y pues conversé con la junta y decidí no acompañar en esta nueva etapa del proceso que viene, que ya es un proceso muy largo y parece que va a ser más largo. Entonces consideré que no, que no agregaba mi presencia ahí Dijo Dávila en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga.

Ahora, frente al acuerdo de las EPS con el Gobierno, Dávila destacó que no cree que las entidades estén satisfechas con lo logrado ni que sea un “negociazo”.

“No voy a decir que es un negociazo. No, eso no. No lo quiero decir porque no creo que las EPS estén muy satisfechas con este acuerdo al que han llegado. Es un camino que ellas llegaron, que hay una situación financiera difícil, hay un proceso desgastante, un año y medio con tantos problemas este sistema y todos pendientes de una reforma. Entonces esto tiene que, seguramente pensaron, esto tiene que terminar en algún momento”, agregó.

Dávila, además, manifestó su desacuerdo sobre el riesgo financiero y que sea asumido por el Estado: “Puede pasar lo que ya expliqué y es que se acabe el presupuesto y digan no tengo más presupuesto”.