Jorge Luis Pinto reveló las tres ofertas del exterior que tiene sobre la mesa

El técnico colombiano Jorge Luis Pinto, quien tuvo su más reciente paso por los banquillos con el Deportivo Cali, habló con Blog Deportivo, entre otras cosas, sobre las ofertas que ha recibido para su futuro, luego de la salida precisamente del equipo verde del Valle.

Según reveló el técnico en Blog Deportivo, hasta el momento ha recibido tres propuestas de clubes internacionales: "Una de Arabia. Del Perú hay dos equipos que me han llamado, pero bueno, creo que hay que esperar a que termine el torneo y todas las cosas. Mirando alternativas, yo pienso que yo voy a donde haya un sitio que me guste para trabajar y que podamos ganar", dijo.

Por otra parte, Pinto también habló sobre el centrocampista alemán Toni Kroos, actualmente en el Real Madrid, a propósito del anuncio que el germano realizó sobre su retiro de la actividad profesional.

"Era ocho siempre y me encantó ese modelo, ese estilo de juego de él, pasador simple. Cuando tenía que devolver la pelota, la devolvía. Estaba en todos los espacios, estaba de rebote. En fin, tenía unas múltiples circunstancias de juego, su personalidad, esos cambios de frente, todos esos detalles me llamaron a mí. Me parece que es un modelo de juego que no siempre el fútbol lo encuentra fácilmente", dijo sobre Kroos.