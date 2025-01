Así respondió Felipe Peláez a críticas por presentación en concierto organizado por Maduro

El cantante vallenato Felipe Peláez , conocido artísticamente como ‘Pipe’ Peláez, se encuentra en el ojo del huracán tras su participación en un concierto de fin de año organizado por el Gobierno de Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores.

El evento, que buscaba despedir el 2024, ha generado una fuerte controversia en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron la presencia del cantante en un acto asociado al régimen venezolano.

El concierto contó con la presencia de algunos artistas, aunque el público fue reducido, lo que aumentó las especulaciones sobre la poca acogida del evento. Entre los invitados para el show se encontraban artistas como Maelo Ruiz y Jorge Celedón, quienes decidieron no asistir, aparentemente por no querer involucrarse en un acto político. Sin embargo, Felipe Peláez subió al escenario y su actuación rápidamente se convirtió en tema de debate.

La respuesta de Felipe Peláez a críticas por su presentación

Tras recibir un aluvión de críticas, principalmente en plataformas digitales, ‘Pipe’ Peláez optó por aclarar su postura y emitió un comunicado en el que se distanció de cualquier vinculación política.

En el mensaje, el artista dejó claro que no tiene relación con ningún partido ni movimiento político, y reiteró que su única intención como artista es promover la música y la unidad.

“Quiero dejar claro que no tengo vínculo con ningún partido ni movimiento político”, expresó Peláez al inicio de su comunicado. Además, enfatizó que no se involucra en las decisiones políticas ni ideológicas de ningún país, ciudad o comunidad en la que se presente. “No me involucro en las posiciones, ideologías o decisiones políticas de ningún país, ciudad o comunidad”, indicó el cantante.



Felipe Peláez explicó que su labor artística se limita a la música y que su objetivo es reunir a las personas a través de su arte. “Mi trabajo como artista se centra exclusivamente en la música, y mi objetivo es unir a las personas a través de mi oficio”, aseguró en su pronunciamiento.

Finalmente, hizo énfasis en que su compromiso está con la cultura, no con intereses políticos, y que mantiene una postura de independencia frente a cualquier ideología.

“Mi prioridad es la cultura y me mantengo al margen de intereses políticos”, concluyó, dejando claro que su participación en el evento no debe interpretarse como un respaldo a ninguna corriente política. Con estas palabras, el cantante intentó poner fin a la polémica que surgió por su presencia en el concierto organizado por el régimen de Maduro.