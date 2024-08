Felipe Peláez recibe Honoris Causa en Barranquilla por su trayectoria musical

Oriundo de Maracaibo, Venezuela, pero más colombiano que cualquiera, Felipe Peláez es insignia del vallenato nacional gracias a sus diversas canciones que se han inmortalizado como himnos de muchas relaciones. Con más de 10 álbumes ha construido un extenso legado.

Es por eso por lo que, en honor a todo eso, la Universidad de la Costa en Barranquilla decidió rendirle un homenaje y le entregó el título de ‘Doctor Honoris Causa’ por una impresionante trayectoria musical.

"Me siento más que honrado por esta distinción a mi trayectoria y a la lucha por tantos sueños en tantos años. Gracias Dios, siempre con nosotros”, dijo, que además llegó a 20 años de trayectoria en la música.

Al lado de su familia, Peláez no pudo contener su alegría y enalteció este logro como un sacrificio a tantos años de esfuerzo, que, según él, deben ser un reflejo para los jóvenes y para el significado de la música.

Publicidad

“Sueños, sacrificio, paciencia, perseverancia, pasión y originalidad son algunas de las palabras que han marcado mi existir. No siempre las cosas fueron color rosa, pero siempre la vida me sonrío. Aquí estoy. Hoy doy gracias a Dios por permitirme disfrutar cada paso, por mirar atrás y darme cuenta de que todo sucede por alguna razón, por la familia tan hermosa que me dio”, añadió.

Este reconocimiento de Felipe Peláez llega previo a su concierto en Bogotá el 24 de agosto de 2024 en el Movistar Arena. En donde hará un recorrido en sus éxitos musicales.