Así se verá Will Smith como el genio en la película ‘Aladdín’

Will Smith publicó la primera fotografía de los actores que darán vida a los personajes de la película Aladdín.

En la portada de la revista The Entertainment aparecen Will Smith, quien interpretará al genio, Mena Massoud, quien será Aladdín, y la actriz Naomi Scott, quien le dará vida a la princesa Jazmin.

La película Aladdin del género de aventura, fantasía romántica y musical estadounidense está dirigida por Guy Ritchie y está basada en un guion escrito por John August.



Este es el Teaser de la película que se estrenará en 2019