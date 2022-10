Avicii: dos años después de su trágica muerte, el mundo de la música lo recuerda

Este lunes 20 de abril se cumplen dos años de la muerte del DJ sueco Avicii, cuyo nombre de pila era Tim Bergling. La noticia la dio al mundo su representante, quien advirtió en redes sociales sobre el deceso del artista en Mascate, capital de Omán, donde se encontraba de visita aquel triste día.

Vea también: Las causas de la muerte de Avicii, según TMZ

Publicidad

“La familia está devastada y le pedimos a todos por favor respetar su necesidad de tener privacidad en este momento difícil. No habrá más comunicados”, añadió el lacónico comunicado que dejó en el aire versiones que señalaban que el músico se había quitado la vida con tan solo 28 años.

Inmediatamente, Emily Goldberg, la pareja del músico, compartió en Instagram un conmovedor mensaje en el que expresó: “Durante los dos años que estuvimos juntos, él fue mi confidente más cercano y mi mejor amigo. Todavía estoy tratando de ordenar mis pensamientos y gracias por todas sus tiernas palabras y textos. Despiértenme cuando todo haya terminado, porque no quiero que sea real”.

Nacido en Estocolmo el 8 de septiembre de 1989, Avicii alcanzó relevancia mundial como DJ y productor de música electrónica gracias a su canción "Levels", que en 2011 se convirtió en un enorme éxito.

El DJ sueco, que actuó como estrella en festivales de todo el mundo, fue muy conocido por colaborar con grandes artistas como Coldplay en "A Sky Full of Stars", David Guetta en "Sunshine", Lenny Kravitz en "Superlove", Robbie Williams en "The Days" o Rita Ora en "Lonely Together".

Publicidad

En 2014 firmó "Dar um Jeito (We Will Find a Way)", el himno oficial del Mundial de Fútbol celebrado en Brasil, junto a Carlos Santana, Wyclef Jean y Alexandre Pires.

Avicii fue uno de los primeros DJ que ganó una inmensa popularidad mientras la música electrónica pasaba en la última década de las discotecas al Top 40 de la radio. En 2013, el artista se presentó en Bogotá. El video de su concierto, tras la triste partida, cobró relevancia.

Publicidad

Conozca más: El emotivo mensaje de despedida de la novia de Avicii

Unos días después, el portal TMZ aseguró que Avicii había decidido poner fin a su vida y que lo hizo tras hacerse cortes con cristales afilados.

La muerte de Avicii se dio dos años después de que decidiera retirarse de los escenarios, según algunos allegados sufrió varios problemas de salud relacionados con el consumo excesivo de alcohol.

Publicidad