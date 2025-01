Bad Bunny hace anuncio muy esperado en Colombia; fans se emocionan

Tras el lanzamiento de su último álbum, 'Debí tirar más fotos', Bad Bunny ha emocionado a sus fans al anunciar que planea regresar a tierras colombianas.

El anuncio fue realizado a través de un video en Instagram, que ha generado gran expectativa entre sus seguidores, pues confirmó que iniciará una nueva gira llamada 'No me quiero ir de aquí'.

Gira Bad Bunny Colombia

En el video, Bad Bunny reveló que su prioridad actual es su hogar, destacando que realizará su primera residencia en Puerto Rico . Sin embargo, no dejó de lado a sus fans colombianos, asegurando que tiene planes de incluir a Colombia en su próxima gira.

"Gracias a la música y al amor que ustedes me dan a través de ella, he tenido el privilegio de viajar y presentarme en distintas partes del mundo y es algo que aprecio y me gusta mucho. Hay lugares que me llevo en el corazón, quisiera volver, full voy a volver a Colombia, Argentina, Chile, Costa Rica, México", comienza.

¿Cuándo es la gira de Bad Bunny?

Aunque el cantante puertorriqueño no dio detalles específicos, prometió que las fechas de sus presentaciones en el país serán anunciadas antes de que termine el año.

"Les prometo que antes que se acabe el año les voy a decir el día y la hora exacta en la que voy a visitarlos, pero por ahora estoy en Puerto Rico, estoy en casa, me la estoy pasando bien y si les soy honesto 'no me quiero ir de aquí'."

Bad Bunny Foto: AFP// Spotify

Publicidad

Entre las reacciones más destacadas de este post, se destacan los comentarios de distintos usuarios que se emocionan con comentarios como: "Dijo España, ahora si podré dormir tranquila...", "aquí en Colombia te estamos esperando", "Que me estás diciendo Benito? Que empiece a ahorrar para el próximo tour", fueron algunos de los comentarios.

Nuevo álbum de Bad Bunny

El pasado 5 de enero de 2025, Bad Bunny lanzó su nuevo álbum , "No Debí Tirar Más Fotos", una obra que dedicó a su natal Puerto Rico. El disco contiene 17 canciones que relatan historias de amistad, amor y vivencias personales, todo ello impregnado con ritmos caribeños como la cumbia, la salsa y el merengue.

Publicidad

"Lo que puedo decir de este disco es que es muy fácil de escuchar. (...) Me gusta porque cada álbum que hago tiene algo especial que aprendo o que vivo en alguna etapa de mi vida. Creo que este disco es uno de mis favoritos", comentó en una entrevista con Spotify.

Varias canciones del álbum ya ocupan las primeras posiciones de reproducción a nivel global, consolidando a Bad Bunny como el artista más escuchado en Spotify en todo el mundo.

Publicidad

A través de estas 17 canciones, ha logrado conectar los corazones de millones en Latinoamérica y encabezar los diferentes listados y tendencias en diferentes plataformas como Spotify y TikTok, en donde es cada vez más popular el trend de la canción, 'Debí tirar más fotos', allí los usuarios comparten recuerdos y fotografías con personas que ya no están en sus vidas.