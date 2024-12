Estos tres colombianos tuvieron un crecimiento hasta del 5.000 % en Spotify en 2024

Finalmente, este miércoles, 4 de diciembre, salió el esperado Spotify Wrapped en donde millones de personas conocieron cuáles fueron sus artistas más escuchados en el 2024. Al igual que las impactantes cifras de quiénes comandan las listas de reproducción en todo el mundo.

Si bien, una vez más, Feid y Karol G lideraron a Colombia al estar entre los 10 artistas más escuchados del 2024. Otros también un impacto importante, como, por ejemplo, Blessd, quien fue el segundo más escuchado del país y canciones como ‘Si Sabe Ferxxo’ y ‘Mirame’ ocuparon los primeros lugares del año.

Pero los más destacados fueron tres en especial, pues, según cifras de Spotify, tuvieron un impacto que los llevó a crecer hasta un 5.000 % en 2024 en la cantidad de oyentes y reproducciones que tienen en todo el mundo: Luis Alfonso, Kapo y Ela Taubert.

Luis Alfonso, Kapo y Ela Taubert, el futuro de la música colombiana

Sin duda estos tres artistas hicieron historia en 2024. Cada uno empezó a conocer el mundo llegando a diversos países a través de su música, pero, además, ganándose el corazón de los colegas colombianos que los buscan para futuras colaboraciones o para ser parte de sus presentaciones.

Este fue el impacto de cada uno

Luis Alfonso: ‘El Señorazo’ revolucionó la música popular colombiana en 2024 con sus electro corridos contentosos, como él mismo le llame a su forma de componer. Canciones como ‘Chismofilia’, ‘Contentoso’, ‘La Ex’, entre otros, le llevaron a tener un crecimiento en Spotify del 254 % en comparación con el 2023.

"Lo que pasa es que yo estoy loco, ¿cierto? Entonces a los locos nos gustan las locuras, las cosas nuevas, las cosas que la gente no se atreve y nos gusta hacer cosas raras de nosotros, nuestras que de pronto no existan. Cuando lanzo 'Chismofilia', empecé con mi primera canción que fue un 'electro corrido contentoso' que es un éxito (...) Nos encanta mucho eso, hemos trabajado mucho en eso. Tener un sello único, que tenga todo el paquete. Que sirva para matar el despecho, tomar guaro, para conquistar o meterse una rumba bien hp. Eso estamos haciendo", expresó en diálogo con Blu Radio.

Luis Alfonso // Foto: suministrada

Kapo: el oriundo de Cabuyal, Valle, revolucionó la escena urbana con su afrobeat cargado de sentimiento que, rápidamente, lo puso en las más grandes lista de reproducción del planeta. Un crecimiento del 5.200 % con canciones como ‘Ohnana’, ‘UWAIE’, entre otras, además de estar en escenarios como el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España, confirma su posición como artista.

“Mi mayor propósito se llama Orfa Loayza, que es mi mamá. Lógicamente Dios, obvio, es ley, primero, segundo y tercero Dios. Pero lo veo reflejado en mi mamá, es lo más importante. Si en este momento de mi vida si veo que tengo un arte con el cual puedo sacar adelante a mi familia y hacer feliz a mi vieja, pues de eso me he encargado (…) Entendí que, si uno se atreve, uno lo puede lograr y por más difícil que sea. He sido una persona negativa, hemos pasado por desprecios y hemos tenido éxito en canciones, colaboraciones, de pronto los colegas no hemos tenido hasta el final como desde el comienzo que no somos nada”, dijo en conversación con Blu Radio antes de todo este éxito.

La vida de Kapo vibra en 'Ohnana' // Foto: Instagram @yosoytukapo

Ela Taubert: la amante de las ‘piriposas’, como le decía ella a las mariposas que tanto ama, tuvo el año perfecto: gira y un Latin Grammy en sus manos como artista emergente. La bogotana ha escrito un nuevo episodio en el pop nacional llegando a pisar fuerte la escena internacional con canciones como ‘¿Cómo pasó?’ al lado de Joe Jonas, o ‘¿Y si eras tú?’, ¿Por qué no me fui antes?’; ahora, un crecimiento del 1.100 % en Spotify valida su importancia como artista y la gran representación colombiana.

“Al final entré a la música desde niña porque la sentía como un refugio, una forma de desahogarme y poder transmitir lo que sentía. Se me hacía más fácil escribir una canción diciendo lo que sentía. Lo más importante es transmitir con honestidad y poder transmitir lo que he vivido hasta ahora con mis canciones, desde mi corazón para el de todos”, expresó en diálogo con Blu Radio.

Ela Taubert // Foto: AFP