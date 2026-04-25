Balada y un poco rock de Karol G y voz de Cigarettes After Sex lidera estrenos musicales

De antesala del inicio de venta de su gira 'Tropicoqueta', Karol G estrenó una balada de la mando de Greg Gonzalez, vocalista de Cigarettes After Sex, que se vio por primera vez en vivo en el cierre del Festival Coachella en donde la paisa recibió miles de elogios por esta poderosa colaboración.

"Después de ti" captura la quietud que sigue a la ausencia: los recuerdos que permanecen, las preguntas que persisten y la realidad de aprender a existir después de que alguien a quien amas ya no está. La canción combina la melancolía etérea característica de Greg Gonzalez con la interpretación cruda y contenida de la 'Bichota'.

Coincide con el anuncio de su 'Viajando Por El Mundo TropiTour', una gira mundial por estadios que marca un nuevo hito en su carrera. Las entradas, promovidas por Live Nation , estarán disponibles a partir del lunes, 27 de abril, mediante una serie de preventas. Para más información en la web: karolgmusic.com

Antes de su gira, Fonseca estrena un audio con toda esencia musical

Ha marcado a toda una generación con diversas canciones que hablan de la vida, el amor y la gratitud, con un legado que ha dado pie a que la música colombiana no pierda su identidad y en 'Antes que el tiempo se vaya', su último álbum, Fonseca busca seguir expandiendo ese trabajo que ha dejado en la industria como todo un referente latino.



"Este álbum es uno de los trabajos más importantes de mi vida. Es un reflejo de quién soy hoy: mis miedos, mis sueños, mis amores y todo lo que he aprendido en el camino. Cada canción tiene una parte de mí y representa un momento muy personal. Quería hacer un disco honesto, sin filtros, que conectara desde lo más profundo, antes que el tiempo se vaya", expresó el artista.

Atlético Nacional incursiona en el mundo de la música

Por primera vez un equipo del fútbol colombiano incursiona y explora la industria musical con canciones elaborados por y para hinchas. No buscan artistas de renombre, sino apoyar el talento local de las calles de Medellín para llevar un mensaje y, en este 2026, se esperan otros cuatro sencillos de este nuevo proyecto del cuadro verdolaga, de muchos más que se podrán ir sumando con el paso de los meses en la nueva idea institucional del cuadro verdolaga.

Lista de estrenos musicales de la semana

Al lado de estos lanzamientos, otros más se sumaron en la semana de diversos géneros de la mano de artistas locales e internacionales. Conozca la lista destacada de la semana aquí:



"Dando vueltas" de Rauw Alejandro: el artista puertorriqueño lanza su propio himno para la Copa Mundial de la FIFA, mezclando sabores del Caribe y dando voz a todas las banderas que estarán en la mayor fiesta del fútbol. Una canción que nace de una colaboración con la marca Buchanan’s para este torneo.

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"Todos nos shipean" de Fuerza Regida: la agrupación mexicana llega con una canción romántica para declararse a esa persona especial, en donde todos ven algo que ellos dos no aceptan. La canción llega en un gran momento para este grupo que sigue lideran los charts internacionales.

"PorquE Si Te QuedAs" de Juliana: la bogotana sigue honrado las canciones que marcaron la historia colombiana y ahora llega con este sencillo romántico en donde se recuerda la memoria de Kaleth Morales, además de un toque de desamor y pasión en su letra.

"Desahógate" de Danny Ocean y Ryan Castro: una unión que llega en el momento perfecto en donde los ritmos del afrobeat y el dancehall lideran la música, por lo tanto, el ritmo de este sencillo encaja perfecto con este panorama de dos voces que lideran las principales listas de reproducción.

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"Buscando el mar" de Carlos Vives y Juan Luis Guerra: el samario avanza en la publicación de su próximo álbum y llega con este sencillo romántico que mezcla ritmos caribeños, pop y una instrumentación que incluye percusiones, guitarras y piano creando un viaje sonoro lleno de nostalgia, esperanza y conexión. Además, de ser el primer trabajo de estos dos artistas.

"La Buena" de Carin León: reclutó a un equipo de compositores, entre ellos Iván Gámez, Álex Hernández, Daniel Rondón y Mario Cáceres, para narrar la historia de un amor transformador, capaz de hacer que el protagonista se despoje de su versión anterior y deje atrás una vida llena de excesos y vicios.

"Mala Junta" de Los Caligaris y La 'Konga: una unión llena de sabor argentino con un toque de ska para poner a bailar a cualquiera, además de los ritmos villeros de los barrios argentinos para armar una fiesta con la emoción que siempre monta este 'circo' de artistas.

"Vivir así es morir de amor" de David Bisbal: reinventar el legado musical en español, David Bisbal ha lanzado “Vivir así es morir de amor”, una versión renovada del icónico tema de Camilo Sesto. Este nuevo sencillo no solo funciona como carta de presentación de su próximo álbum de estudio.

"Turr4zo" de Trueno: el nuevo álbum del artista argentino apunta a ser su proyecto más ambicioso con colaboraciones como María Becerra, Milo J, Andrés Calamaro, entre otros, en donde se mueven los ritmos de las calles argentinas para poner a bailar, pensar y cantar a todos sus fans.

"La Culpa" de Reykon: marca un punto de inflexión en su trayectoria con el lanzamiento, un sencillo que refleja una evolución artística centrada en la honestidad emocional y una narrativa más madura. Reconocido como una de las voces más representativas del género urbano.

"Solo si es contigo" de Gynebra y YSA C: un sencillo que relata un desamor en donde no es fácil dejar ir a esa personal especial. La base es dancehall y afrobeat de dos voces que apuntan a ser parte de la próxima generación de artistas en el país.

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"Belleza" de Montano y Piso 21: una colaboración que se demoró en salir, pero que llegó en el momento justo en donde se unen voces para hablar de un amor verdadero y recordar lo que siente estar enamorado, pero a la vieja escuela: cartas, nervios, distancia y noches de ilusiones.

"Piñato" de SAI: una propuesta que irrumpe en la escena con una guaracha hecha para los que viven la noche sin pedir permiso. No es una canción más que suena, es un estado de ánimo, una descarga de energía creada para cuando ya no hay vuelta atrás, donde el ritmo no solo se escucha, se siente en el cuerpo.

"(Enamorada)" de NIC: un trabajo de 10 canciones que marca una etapa más íntima y auténtica en su carrera. El proyecto gira en torno al amor propio, el autoconocimiento y una visión más amplia del amor, no solo hacia otra persona sino hacia la vida misma. Con una propuesta que mezcla vulnerabilidad, honestidad y un tono más ligero y sutilmente sarcástico.

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"NLHDEA" de Nath: un sencillo que llega en un momento clave de su carrera tras el impacto de “Dele”, y que se plantea como un manifiesto sobre la autonomía personal y la paz mental.

"Tayrona" de Estereobeat: na nueva entrega dentro del universo conceptual de “Samarian Power”, su próximo álbum. A través de este proyecto, el grupo ha venido construyendo un recorrido musical inspirado en lugares emblemáticos de su ciudad natal.

"El Diferente" de Nacho Acero: un trabajo completo, consolidando una etapa de evolución artística marcada por la versatilidad y la fidelidad a la esencia del género. El disco recorre emociones como el despecho, el enamoramiento y la decepción, en una propuesta que mezcla tradición y modernidad.

"Mentienda" de Mylan: "Es una expresión de amor propio que pone en claro lo que se busca. Mi intención es que el público experimente alegría al escuchar la canción. Que no se sientan perdidos por no haber encontrado a alguien que los comprenda, sino que disfruten el proceso de esa búsqueda desde la honestidad y la intimidad”, dijo.

"No es normal" de Ary Uh y Mackie Ranks: un sencillo que marca un encuentro entre Puerto Rico y Medellín con una propuesta fresca, química auténtica y proyección internacional. La canción, que explora esa conexión inesperada e intensa al conocer a alguien.

"A Besitos" de Dareska y Alex Manga: fusiona el romanticismo del vallenato con la intensidad emocional de la música popular, en uno de los lanzamientos más significativos de su carrera. Más que una canción, el tema representa un sueño cumplido para la artista.

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"Así es la vida" de Dary y El Charrito Negro: una canción con todo el estilo de la popular colombiana que relata lo que vale la pena de vivir cada día como si fuese el último, disfrutando cada cosa que se hace como si fuese único.

"Las XII" de Fresh Bodden: una nueva etapa en su carrera con el relanzamiento de “Las XII”, una colaboración junto al colombiano Lion Fyah y el productor italiano Kybba que conecta tres escenas clave del urbano global. Con una base de dancehall y sonidos caribeños.

"PPF" de Sofi LaVilla: "Un álbum que marca un antes y un después en la carrera de mi carrera. Es un recorrido real desde que inicié a mis 14 años, cuando todo se sentía intenso, hasta cerrar por completo una de las etapas de mi adolescencia", expresó.

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"Favor y gracias" de Kash: aborda fe, propósito y crecimiento personal desde una narrativa que reconoce los errores como parte del proceso