Beyoncé donará 1 millón de dólares para apoyar a damnificados por el terremoto en Colombia

La cantante estadounidense Beyoncé anunció una donación de un millón de dólares para apoyar los esfuerzos de atención y recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto que golpeó a Colombia.

Según informó su equipo, los recursos serán destinados a organizaciones del país que participan en las labores de ayuda humanitaria para las familias damnificadas por la emergencia.

El aporte busca fortalecer las acciones que se adelantan para atender las necesidades de las personas afectadas por el sismo y acompañar los procesos de recuperación en las zonas impactadas.

Beyoncé Foto: AFP

Hasta el momento, no se han revelado cuáles serán las organizaciones que recibirán los recursos ni cómo será distribuido el dinero dentro de los programas de atención.



La donación de Beyoncé se suma a los apoyos nacionales e internacionales que han llegado para respaldar la respuesta humanitaria tras el terremoto.